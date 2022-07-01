В прошлом году убытки Bolt превысили полмиллиарда евро

В то же время, по словам руководства Bolt, 2021 год был выдающимся для компании, финансовые результаты соответствовали ожиданиям и соответствовали бизнес-стратегии компании. Согласно годовому операционному отчету, выручка выросла на 126 процентов по сравнению с прошлым годом, при этом все три направления бизнеса — заказ такси, доставка еды и продуктов и услуги по аренде — демонстрируют трехзначный рост, несмотря на влияние COVID-19.

По словам Маркуса Виллига, основателя и акционера компании, Bolt прочно стоит на ногах, а большой убыток свидетельствует об инвестициях, учет которых не дает хорошего представления о технологических компаниях.

Быстрое расширение продолжалось, работая более чем в 400 городах и более чем в 45 странах в течение года. Помимо расширения географии присутствия, компания добавила в свой портфель новые услуги, такие как услуга краткосрочной аренды автомобилей Bolt Drive и служба доставки продуктов Bolt Market, и теперь предлагает в общей сложности пять услуг.

В 2021 году количество сотрудников Bolt выросло с 1798 до 3003 человек, и в этом году планируется еще больше расширить штат. По состоянию на конец года в компании трудились люди 95 национальностей. 38 процентов сотрудников составляли женщины. Затраты на оплату труда Bolt выросли с 63 до 115,2 миллиона евро в прошлом году.