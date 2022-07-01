Решение принято ⟩ Требования к владению учителями госязыком связали с другими квалификационными требованиями

Для работников сферы образования долгое время действовало требование владения эстонским языком на уровне В2 или С1, в зависимости от того, на какой должности они работают или на каком языке преподают.

Согласно новому постановлению, с 1 сентября 2025 года владение эстонским языком станет неотъемлемой частью квалификационных требований для учителей, завучей, директоров школ и опорных специалистов. Это означает, что с учителем, не соответствующим языковым требованиям, невозможно будет заключить бессрочный договор, а завуч, директор или опорный специалист могут быть приняты на работу, только если будут соответствовать языковым требованиям.

Поправка вступит в силу через три года, что даст работникам образования достаточно времени, чтобы улучшить свои знания эстонского языка и при необходимости сдать уровневый экзамен по эстонскому языку.

Министр образования и науки Лийна Керсна, отметила, что отличное знание языка учителями является необходимым условием для создания единой среды обучения на эстонском языке.