Оперативная сводка разведывательного центра Сил обороны о боевых действиях в Украине за 1 июля.
Оперативная сводка эстонской разведки о ситуации в Украине
Государственная дума Российской Федерации одобрила индексацию военных пенсий на 10 процентов с 1 июля, тем самым нарочито подчеркивая социальные гарантии военных пенсионеров. Вероятно, эта мера нацелена на поддержку кампании по вербовке. Формально она создает вид о впечатляющих социальных гарантиях военнослужащих. Одновременно с этим все чаще появляются слухи о том, что получить положенные компенсации бывает трудно. Особенно если речь заходит о семьях погибших в боевых действиях.
Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) отступили с острова Змеиный после ракетного обстрела украинских войск. Судя по всему, в атаке также были задействованы 155-мм самоходные гаубицы 2С22 «Богдана». Несмотря на это, министерство обороны РФ (МО РФ) называет вывод гарнизона жестом доброй воли, который нацелен на обеспечения вывоза украинского зерна в страны, которым угрожает голод.
В российском сегменте социальных сетей все чаще появляются сведения, которые похожи на диверсии против железнодорожных путей. Неподалеку от объектов МО РФ неизвестные неоднократно ломали сигнальную систему или же портили сами пути, что похоже на события, которые разворачивались в Белоруссии в первые недели российского вторжения. Насколько известно, причиненный ущерб до сих пор был минимальным. Впрочем, в сети распространяются призывы к расширению подобной деятельности.
Вооруженные силы Республики Беларусь (ВС РФ) провели мобилизационные учения в городе Мозырь Гомельской области. Главным образом проверялись областные военкоматы с вызовом небольшого числа резервистов. Учитывая количество задействованного личного состава, вероятно, данные маневры носили плановый характер и не имели прямого отношения к событиям в Украине.
Харьковское направление (Восток)
Российские войска провели локальные атаки северо-восточнее Харькова. Вся линия соприкосновения в Харьковской области подвергалась артиллерийским налетам и ударам с воздуха. В последние дни наиболее ожесточенные бомбардировки наблюдались севернее Харькова в районе Прудянки и северо-восточнее города в окрестностях Рубежного.
Активные бои с применением подвижных соединений идут вокруг Дементиевки в 20 км от Харькова. Ни одна из сторон успехов не имела. Генеральный штаб вооруженных сил Украины (ВСУ) также сообщил о небольших столкновениях южнее и северо-западнее Харькова.
ВС РФ не оставили попыток продвижения в сторону Славянска. В течение последних суток российские войска провели ряд неудачных атак на Мазановку – село, которое открывает путь к Славянскому водохранилищу с запада. Продолжились бои вокруг Богородичного и Краснополья, судя по всему, ВС РФ значимых успехов не имели.
Донецко-Луганское направление
В течение последних суток ВС РФ активно обстреливали и атаковали окрестности нефтеперерабатывающего завода в Лисичанске. Вероятно, они намерены достичь полного контроля над шоссе Т-1302 с целью дальнейшего окружения города.
В первой половине недели российские войска не добились успехов. Однако теперь Генштаб ВСУ признает частичную потерю контроля над северо-западной и юго-восточной частями НПЗ. Вероятнее всего, ВС РФ будут наступать в северо-восточном направлении в сторону Лисичанска.
Украинские войска продолжают удерживать позиции в городе. Одновременно с этим россияне пытаются приблизиться к городу с юга – такой маневр не требует форсирования реки Северский Донец.
В то же время ВС РФ продолжают атаковать в направлении Бахмута. Генштаб ВСУ признает количественное и качественное превосходство противника. Несмотря на преимущества, российские войска не добились значимых результатов. Это может быть связано как с особенностями ландшафта, так и наличием у украинской стороны западного вооружения.
В ушедшие сутки ВС РФ неоднократно пытались атаковать Соледар – город в 15 км северо-восточнее Бахмута. Вероятно, российские войска пытаются перехватить очередную трассу снабжения украинских войск – шоссе Т-0513.
Южное направление
На южных рубежах российские войска преимущественно оборонялись. ВСУ добились небольших успехов. Например, они заняли село Потемкино в северо-западной части Херсонской области.
В ушедшие дни ВС РФ наносили артиллерийские, воздушные и ракетные удары по военным объектам и гражданской инфраструктуре в Николаевской, Днепропетровской и Одесской областях.
И хотя в районе Великой Новоселовки россияне провели ряд локальных атак, в Запорожской области ВС РФ сосредоточены на обороне.