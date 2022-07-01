Оперативная сводка эстонской разведки о ситуации в Украине

Государственная дума Российской Федерации одобрила индексацию военных пенсий на 10 процентов с 1 июля, тем самым нарочито подчеркивая социальные гарантии военных пенсионеров. Вероятно, эта мера нацелена на поддержку кампании по вербовке. Формально она создает вид о впечатляющих социальных гарантиях военнослужащих. Одновременно с этим все чаще появляются слухи о том, что получить положенные компенсации бывает трудно. Особенно если речь заходит о семьях погибших в боевых действиях.

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) отступили с острова Змеиный после ракетного обстрела украинских войск. Судя по всему, в атаке также были задействованы 155-мм самоходные гаубицы 2С22 «Богдана». Несмотря на это, министерство обороны РФ (МО РФ) называет вывод гарнизона жестом доброй воли, который нацелен на обеспечения вывоза украинского зерна в страны, которым угрожает голод.

В российском сегменте социальных сетей все чаще появляются сведения, которые похожи на диверсии против железнодорожных путей. Неподалеку от объектов МО РФ неизвестные неоднократно ломали сигнальную систему или же портили сами пути, что похоже на события, которые разворачивались в Белоруссии в первые недели российского вторжения. Насколько известно, причиненный ущерб до сих пор был минимальным. Впрочем, в сети распространяются призывы к расширению подобной деятельности.