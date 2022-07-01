Кристина Каллас ⟩ Спешное формирование нового правительства превращается в летнюю театральную постановку

Не будет соглашения и на этой неделе, и поэтому Эстония уже месяц без плана правительства, в энергетическом кризисе без министра энергетики и в кризисе безопасности без министра иностранных дел. С сегодняшнего дня также без министра образования, область которого нуждается в самых больших инвестициях.

Премьер-министр абсолютно права, у нас одновременно несколько больших кризисов, осень будет трудной, и решения о том, как справиться с кризисом экономики и населения Эстонии, нужны уже сегодня. Правление страной означает действовать, но это невозможно, если нет правительства.

Обсуждать, в какой степени дети 7-х классов должны через три года учиться на эстонском языке, сегодня значит заниматься ничем, это имитация действия.

Сегодня мы должны договориться о принятии нового закона о дошкольном образовании, значительном повышении заработной платы учителей и финансировании высшего образования в бюджете следующего года, а также увеличение заказа на обучение учителей эстонского языка. Уже сегодня нужны решения о поддержке людей, нуждающихся в помощи осенью, но переговорщики коалиции, даже не начали дискуссии на эту тему. Необходимо сосредоточиться на том, как помочь тем, кому осенью будет трудно справиться, чтобы снова не пойти по пути простой раздачи денег или бюрократически неуклюжей обработки запросов.

Подготовительную работу нужно провести сейчас, летом, чтобы люди были уверены, при каких условиях государство придет им на помощь осенью. Чего нельзя делать, так это распределять деньги от повышенных налоговых поступлений в бюджет сегодня, потому что грядущий экономический кризис будет значительно дольше предстоящей осени-зимы, и нам понадобятся резервы в следующие трудные годы.​

Распределение субсидий не приносит электричество в дома, а конкретные решения о том, какие мощности по производству электроэнергии будут построены в каком году и как будут инвестированы эти строительства, надо принимать сегодня. Но у нас нет правительства!​