В отпуск – в Чечню. Россияне все реже отдыхают за границей

«Кто был в Дубае и Абу-Даби, уже не удивится, но все равно очень красиво, – описывает Грозный девушка на одном из туристических форумов. – В мечети дают бесплатно платье. С крыши небоскреба (платный подъем) очень красивый вид. Самое главное, мне там так понравились люди. Девушки все такие красивые, в платьицах длинных и платочках элегантных, мужчины все такие эффектные, спортивные, уверенные, спокойные. Честно, я побаивалась туда ехать, но оказалось все очень приятно».

Те, кто живет ближе к северным широтам, поедут в этом году не в привычные Финляндию и Эстонию, а в Карелию. Правда, 60% всех бронирований по этому направлению ограничиваются июнем. Например, в августе таковых всего 5%, так как в Карелии в это время уже прохладно. Также популярен в текущем году летний отдых в Калининградской области (где уже наблюдается дефицит мест), на Алтае, в Казани.

В среднем на двоих, не считая перелета, отдохнуть неделю в Сочи можно за сумму, эквивалентную 850 евро. Съездить на три-четыре дня в Карелию или Санкт-Петербург обойдется в 400–650 евро на человека. Двухнедельный отдых с лечением в регионе Кавказских минеральных вод можно в среднем купить за 1290 евро.