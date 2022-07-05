География летнего отдыха россиян в 2022 году радикально поменялась. Резкая отмена почти всех заграничных поездок открыла перед путешественниками новые направления в России. Например, Северный Кавказ.
В отпуск – в Чечню. Россияне все реже отдыхают за границей
Более 70% граждан России в принципе никогда не были за пределами РФ, а за рубеж ежегодно выезжает не более 7–9% жителей 144-миллионной страны. В этому году все, кто пойдет в отпуск, имеют возможность узнать больше о новых интересных местах на карте Родины.
Внутренний туризм
По данным Всероссийского государственного центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), брать летний отпуск планирует всего 37% россиян. Половина из них будет отдыхать дома, еще почти 40% – на даче. Поехать куда-либо намереваются чуть больше 10%.
Большинство вольно или невольно выберет внутренний туризм. Желание россиян посетить Европу достигло самого низкого уровня за всю историю наблюдений в ЕС.
Туроператоры констатируют, что уже очень хорошо загружены отели Подмосковья. Правда, далеко не вся информация доступна туроператорам. По статистике, услугами турагентств в России пользуется не более 5% от общего числа отпускников. Впрочем, уже ясно, что они в массе своей поедут в Краснодарский край с безусловным лидером – Сочи. Все объясняется просто: там открыт аэропорт. С ранней весны в России не работают аэропорты центральной и южной части страны, включая Крым. Закрыты воздушные ворота Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты. Бронирований в Крыму уже меньше на 50–80%, чем обычно. Преодолевать несколько тысяч километров поездом или на авто под силу далеко не каждому.
А вот в Грозный самолеты летают. Причем билет из Москвы стоит 60 евро по курсу начала июня – столько же, сколько в Сочи. Вероятно, и по этой причине Чечня, а также Дагестан, Северная Осетия и Кабардино-Балкария вызывают интерес у российских туристов.
«Кто был в Дубае и Абу-Даби, уже не удивится, но все равно очень красиво, – описывает Грозный девушка на одном из туристических форумов. – В мечети дают бесплатно платье. С крыши небоскреба (платный подъем) очень красивый вид. Самое главное, мне там так понравились люди. Девушки все такие красивые, в платьицах длинных и платочках элегантных, мужчины все такие эффектные, спортивные, уверенные, спокойные. Честно, я побаивалась туда ехать, но оказалось все очень приятно».
Те, кто живет ближе к северным широтам, поедут в этом году не в привычные Финляндию и Эстонию, а в Карелию. Правда, 60% всех бронирований по этому направлению ограничиваются июнем. Например, в августе таковых всего 5%, так как в Карелии в это время уже прохладно. Также популярен в текущем году летний отдых в Калининградской области (где уже наблюдается дефицит мест), на Алтае, в Казани.
В среднем на двоих, не считая перелета, отдохнуть неделю в Сочи можно за сумму, эквивалентную 850 евро. Съездить на три-четыре дня в Карелию или Санкт-Петербург обойдется в 400–650 евро на человека. Двухнедельный отдых с лечением в регионе Кавказских минеральных вод можно в среднем купить за 1290 евро.
В России стали популярными и речные круизы. В топе Санкт-Петербург, а также путешествия по Волге с остановками, например, в Ярославле или Угличе, Казани, Астрахани. Есть даже путешествие по Енисею, а также от Петропавловска-Камчатского через Берингов пролив на остров Врангеля с выходом в Арктику. Но это отдых для гурманов, его стоимость составляет несколько тысяч евро на человека.
За пределами Родины
По данным Ассоциации туроператоров, за рубеж в этом сезоне россияне по большому счету смогут попасть только в Турцию, которая не требует от россиян виз, и куда еще летают самолеты из России. «Точные прогнозы по количеству туристов в летнем сезоне невозможны: изменения в геополитической ситуации и туристической логистике могут внезапно поменять всю картину», – констатируют в Ассоциации туроператоров. Там же полагают, что туристов, которые летят в Турцию и в российские регионы, будет примерно равное количество.
Средний чек летнего тура в Турцию колеблется сейчас в пределах 2675–3500 евро на двоих за 7-12 дней отдыха.
В условиях закрытия большинства зарубежных направлений россиянами становятся востребованы и Объединенные Арабские Эмираты, несмотря на низкий для их климата сезон. Отдохнуть неделю здесь получится за 2675–3845 евро. Чуть более бюджетно выглядит Египет, который, хоть и значительно пострадал из-за авиасанкций, но сделал реальным посещение своих курортов по чартерным программам.
Среди соседних стран в фаворитах этого года – Армения и Узбекистан. Впрочем, это скорее вынужденный туризм. Многие едут туда в надежде оформить банковские счета, чтобы оплатить заграничные товары. Ведь российские банковские карты заблокированы в большинстве стран мира.
Те немногие, у кого есть деньги, планируют лететь на Мальдивы, в Таиланд, на Шри-Ланку (здесь есть прямое сообщение), на Сейшелы. Стоит отметить, что Эстония, несмотря на прекращение выдачи виз россиянам, востребована для въезда. Но, скорее, как хаб для перелетов в Европу, а не для проведения отпуска. Кроме того, очень многие едут в Эстонию за вакцинами от коронавируса, одобренными ВОЗ, так как в России их нет.
Как россияне будут проводить свое лето
• 35% россиян отменили запланированные отпуска из-за начала войны в Украине.
• 8% россиян собираются устроить себе отдых за границей.
• 27% россиян пока не решили, как будут отдыхать.
• 26% россиян вообще не планируют брать отпуск.
Источник: банк «Открытие» и страховая компания «Росгосстрах»