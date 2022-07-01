Депутаты Рийгикогу примут участие в заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Руководитель делегации Мати Райдма отметил, что нынешнее заседание ПА ОБСЕ проходит в тот момент, когда перед государствами-участниками ассамблеи стоят крайне сложные вызовы в связи с агрессией России в Украине. «Центральной темой для обсуждения на ассамблее станет война в Украине и ее влияние на политику, безопасность и гуманитарную сферу в Европе», – сказал Райдма, участвующий в работе комитета по политическим вопросам и безопасности. «Мы должны твердо стоять вместе с украинцами и поддерживать их позиции. В нынешней ситуации в сфере безопасности в Европе сомнениям не должно быть места», – добавил он.

Член делегации Хельо Пикхоф отметила, что диалог и сотрудничество между депутатами парламентов крайне важны для решения проблем в сфере безопасности, так как демократию и безопасность в мире можно укрепить лишь совместными усилиями. Пикхоф принимает участие в работе комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам, где также планируется рассмотреть вопросы миграции, свободы прессы и борьбы с ложной информацией.

Член делегации Марко Шорин отметил, что, наряду с последствиями войны, депутаты парламентов обсудят восстановление экономики от пандемии COVID-19 и изменение климата. Шорин участвует в работе комитета по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде.

Впервые с 2019 года ежегодное заседание проводится не дистанционно. В 2020 году заседание было отменено по причине распространения COVID-19; в 2021 году оно состоялось по видеосвязи. Трансляцию ежегодного заседания можно посмотреть на странице ассамблеи в Facebook и на ее канале в Youtube.