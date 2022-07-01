Массовое убийство в Буче организовали псковские отряды

В среду газета опубликовала новость со ссылкой на Минфин США о том, что США ввели санкции против 76-го и 234-го воздушно-десантных полков, а также 64-й мотострелковой бригады, дислоцированных в Псковской области.

Причина, указанная в документе, заключается в том, что к расстрелу мирных жителей Бучи причастна псковская 76-я воздушно-десантная дивизия. В новостях сообщается, что 76-я гвардейская воздушно-десантная дивизия России и ее 234-й гвардейский воздушно-десантный полк в марте разбили лагерь в Бучe на улице Яблунская, которая стала эпицентром насилия.