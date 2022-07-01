Новостной канал «Псковская губерния» написал, что весной общеизвестная Бучанская резня в Украине была совершена псковскими десантниками, дислоцированными по соседству с южной частью Эстонии, против которых США несколько дней назад ввели санкции, пишет Postimees.
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Массовое убийство в Буче организовали псковские отряды
Массовое убийство в Буче организовали псковские отряды
В среду газета опубликовала новость со ссылкой на Минфин США о том, что США ввели санкции против 76-го и 234-го воздушно-десантных полков, а также 64-й мотострелковой бригады, дислоцированных в Псковской области.
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