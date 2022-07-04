В чем опасность солнечного ожога и как его лечить

Во-первых, важно знать, как ухаживать за кожей летом, чтобы не допускать солнечных ожогов. Летний уход за кожей обязательно должен включать использование солнцезащитного крема с фактором SPF (защиты от ожогов) 30–50. Важно наносить достаточное количество солнцезащитного крема через равные промежутки времени на руки, ноги и лицо.

Кроме того, из-за повышенного потоотделения летом кожу необходимо регулярно очищать и увлажнять. Даже если кожа довольно проблемная и жирная, нельзя пренебрегать использованием увлажняющего крема. Крем защищает кожу, предохраняя ее от воздействия внешней среды.

Что делать при солнечном ожоге?

Известно, что чрезмерное пребывание на солнце без защиты может вызвать различные проблемы с кожей. Особенно распространены солнечные ожоги, нарушения пигментации, фотостарение (изменение оттенка кожи и появление морщин) и актинический кератоз (состояние, предшествующее раку кожи).

Если вы понимаете, что близкий вам человек может получить солнечный ожог, важно немедленно увести этого человека с солнца. Полезно отвести пострадавшего в тень и как можно скорее охладить. Напоить большим количеством прохладной воды, а чистое полотенце смочить холодной водой и приложить к коже.