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Смотрите, как работаю воры: момент кражи попал на видео

Ирина Каблукова
Смотрите, как работаю воры: момент кражи попал на видео
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Воры увели велосипед из офисного здания.
Воры увели велосипед из офисного здания. Фото: Кадр из видео

Лето – один из самых активных сезонов не только использования, но и краж велосипедов, а теперь еще и самокатов. Вор понимает, что легкодоступный ценный улов можно свободно продать, поскольку покупатель для хорошего велосипеда, продаваемого по бросовой цене, найдется всегда. Их действия отточены, а легкомысленность окружающих играет на руку.

В распоряжении Rus.Postimees оказалась запись камеры видеонаблюдения, установленной в одном из офисных зданий столицы. Войти в дом, где совершено преступление, могут только работники, имеющие специальную карточку-ключ. Однако основной проблемой больших офисов, да и просто крупных городских домов заключается в том, что люди не знакомы с каждым работником-соседом, поэтому вслед за тем, кому доступ разрешен, запросто может зайти и непрошенный гость. Именно так получилось и в данном случае, когда работник пропустил в здание чужого парня, который спокойно пошел по лестнице вверх, не дожидаясь лифта.

Понятно, что преступник только сделал вид, что поднимается наверх: дождавшись затишья, он спустился, осмотрелся, оценил, что в коридоре стоит велосипед, что дверь изнутри можно открыть без карточки. Он созвонился с подельником, который тут же пришел, взял велосипед и укатил на нем, пока наводчик следил за обстановкой вокруг.

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