Лицо нового кризиса: высшее образование в Эстонии под угрозой

В начале года Тынис Саартс признал, что проблема недофинансирования высшего образования не является злободневной темой для политиков и, возможно, широкой общественности, по крайней мере, пока. Правда, что вопрос стал немного более актуальным, но пока не наблюдается признаков долгосрочного системного решения.

Учитывая текущую геополитическую ситуацию, это удивительно, так как высшее образование в Эстонии должно рассматриваться как важный сдерживающий фактор для широкой национальной обороны от вражеских сил. Например, все более быстрое развитие и усложнение военных технологий неизбежно требует увеличения человеческого потенциала для использования высокотехнологичного оборудования.

Необходимость в образованной и квалифицированной рабочей силе весьма болезненно продемонстрировал нынешний коронавирусный кризис. Непрерывность системы здравоохранения оказалась под угрозой не из-за отсутствия помещений или оборудования, а скорее из-за нехватки персонала, способного использовать это оборудование и оказывать жизненно важную помощь.

Если бы завтрашний день заполнил пробелы в наших основных средствах обороны всем необходимым и недостающим оборудованием, возможности его использования были бы все равно ограничены. Каждая новая (и более совершенная) система вооружения и дополнительный потенциал (например, противовоздушная оборона средней дальности, беспилотные водные и наземные транспортные средства и т.д.), а также подразделение, которое фактически выходит на поле боя на их основе, требуют подготовленных специалистов с инженерным мышлением выше среднего.