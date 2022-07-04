Закрытие университетских учебных программ, отказ от заключения административных договоров, риск потери преподавательского состава начальных классов - это лицо нового кризиса. Университеты уже находились в плохом финансовом положении до войны в Украине и кризиса инфляции прожиточного минимума. Это было похоже на отдаленный фоновый шум, который внезапно и неожиданно проявился и теперь угрожает долгосрочной безопасности нашей страны. Как и в случае с национальной обороной, в финансировании высшего образования должна быть определенность.
Лицо нового кризиса: высшее образование в Эстонии под угрозой
В начале года Тынис Саартс признал, что проблема недофинансирования высшего образования не является злободневной темой для политиков и, возможно, широкой общественности, по крайней мере, пока. Правда, что вопрос стал немного более актуальным, но пока не наблюдается признаков долгосрочного системного решения.
Учитывая текущую геополитическую ситуацию, это удивительно, так как высшее образование в Эстонии должно рассматриваться как важный сдерживающий фактор для широкой национальной обороны от вражеских сил. Например, все более быстрое развитие и усложнение военных технологий неизбежно требует увеличения человеческого потенциала для использования высокотехнологичного оборудования.
Необходимость в образованной и квалифицированной рабочей силе весьма болезненно продемонстрировал нынешний коронавирусный кризис. Непрерывность системы здравоохранения оказалась под угрозой не из-за отсутствия помещений или оборудования, а скорее из-за нехватки персонала, способного использовать это оборудование и оказывать жизненно важную помощь.
Если бы завтрашний день заполнил пробелы в наших основных средствах обороны всем необходимым и недостающим оборудованием, возможности его использования были бы все равно ограничены. Каждая новая (и более совершенная) система вооружения и дополнительный потенциал (например, противовоздушная оборона средней дальности, беспилотные водные и наземные транспортные средства и т.д.), а также подразделение, которое фактически выходит на поле боя на их основе, требуют подготовленных специалистов с инженерным мышлением выше среднего.
Важность последнего была также подчеркнута начальником военно-морского флота, который особо отметил важность естественных наук. Это видно и на примере Украины, куда на сегодняшний день отправлено много высокотехнологичного оружия, но для которого все еще необходима более основательная подготовка. Это тем более необходимо для того, чтобы получить максимальную отдачу от своей техники. В контексте Эстонии стоит только упомянуть термины "кибербезопасность" или "гибридная война", и наличие людей, способных решать сложные проблемы, должно стать очень важным вопросом, особенно в нынешней ситуации с безопасностью.
Мы должны ценить позицию высшего образования и его потенциал, особенно когда речь идет о национальной обороне. Говоря о финансировании обороны, можно сказать, что уже давно никто не ставит под сомнение выделяемые на отрасль минимум 2+ процента ВВП. Даже этого недостаточно. Гораздо меньше, чем действительно необходимо, а в сфере образования нет даже такого же консенсуса или согласия относительно базового уровня финансирования образования.
В более широком смысле это говорит о том, как высшее образование и академические исследования воспринимаются в нашем обществе. Чтобы высшие учебные заведения могли продолжить историю успеха Эстонии, в сфере образования необходима такая же стабильность, как и в сфере обороны, и прежде всего в финансировании, которое также требует постепенного увеличения инвестиций.
23 марта прошлого года, во время обсуждения в Рийгикогу устойчивого развития военной обороны страны, было признано, что тогдашний уровень расходов на оборону в 2,3 процента от ВВП в действительности был равен докризисному уровню в 2 процента из-за экономического спада, что позволяет лишь поддерживать существующий оборонный потенциал.
Точно такая же история с финансированием высшего образования: невозможно достичь больших возможностей при стагнирующих бюджетах, а тем более при сокращении бюджета в период беспрецедентного технологического прогресса.
Инвестиции в образование - это лучшее, что страна может сделать не только для своего народа, но и для собственной конкурентоспособности: по расчетам ЮНЕСКО, каждый доллар, вложенный в образование, способен обеспечить экономический рост на 10-15 долларов.
Опять же уместно провести параллель со сферой обороны, где вложенные ресурсы действуют как лучший сдерживающий фактор, делая нападение на Эстонию неприемлемо дорогостоящим.
Мудрый народ и мудрое государство знают и признают важность образования. Мы должны ценить позицию высшего образования и его потенциал уже тогда, когда думаем о национальной обороне. Поэтому нам необходимо общее понимание базового уровня финансирования, и мы могли бы также договориться, что два процента - это абсолютный минимум на определенный период времени, который будет гарантировать инвестиции в высшее образование.
Очевидно, что никто не хочет уменьшать объем денег, но инфляция сделала это сама. Только время покажет, может ли кризис недофинансирования высшего образования однажды вылиться во всеобщую забастовку в академических кругах, когда преподавание остановится, а аспирантура и исследования фактически прекратятся.
В то же время непредсказуемо, что это будет означать для нашей экономики и конкурентоспособности, хотя бы при сегодняшнем положении дел. Чтобы этого не произошло, сегодня, как никогда ранее, нам нужна финансовая безопасность в сфере высшего образования, так же как и в сфере обороны.