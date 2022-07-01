Президент России Владимир Путин заявил об ускорении интеграции России и Беларуси. Переход на другие скорости слияния Москвы и Минска руководитель РФ объясняет санкционным и политическим давлением извне. Неделю назад Лукашенко выпросил у Кремля ядерное оружие.
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«Ускорить объединительные процессы». Путин форсирует слияние Москвы и Минска
После обещания дать Минску ядерное оружие Кремль ускоряет интеграцию
«Ускорить объединительные процессы». Путин форсирует слияние Москвы и Минска
«Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого коллективного Запада подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы. Ведь сообща проще минимизировать ущерб от принимаемых незаконных санкций, легче осваивать выпуск востребованной продукции, нарабатывать новые компетенции и расширять сотрудничество с дружественными странами», - заявил Путин 1 июля, приветствуя участников IX Форума регионов России и Белоруссии.