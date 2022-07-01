«Ускорить объединительные процессы». Путин форсирует слияние Москвы и Минска

«Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого коллективного Запада подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы. Ведь сообща проще минимизировать ущерб от принимаемых незаконных санкций, легче осваивать выпуск востребованной продукции, нарабатывать новые компетенции и расширять сотрудничество с дружественными странами», - заявил Путин 1 июля, приветствуя участников IX Форума регионов России и Белоруссии.