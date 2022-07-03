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От времени засыпания зависит здоровье сердца

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От времени засыпания зависит здоровье сердца
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Взрослый человек должен спать семь-восемь часов в сутки.
Взрослый человек должен спать семь-восемь часов в сутки. Фото: Shutterstock

Согласно многочисленным исследованиям, сон важен для нормального функционирования организма. Короткий или слишком долгий, а также прерывистый сон, апноэ (прерывание дыхания) во сне и многие другие нарушения связаны с рисками как для физического, так и для психического здоровья. Известно, что физиологические процессы в организме имеют определенный циркадный ритм, сообщает газета Эстонской медицинской ассоциации.

В проведенном в Великобритании исследовании изучалась связь между засыпанием и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. В исследовании приняли участие 88 026 человек в возрасте от 43 до 79 лет со средним возрастом 61 год, чья повседневная активность, включая время, продолжительность и качество сна, оценивались в течение семи дней на основе показаний акселерометра, прикрепленного к запястью.

В среднем через 5,7 года из медицинских баз данных были собраны сведения о заболеваемости участников исследования сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, хроническая ишемическая болезнь сердца, ишемический инсульт, транзиторная ишемическая атака. Проанализирована взаимосвязь между риском сердечно-сосудистых заболеваний и временем сна.

По сравнению с теми, кто засыпал между 22:00 и 22:59, и теми, кто засыпал позже полуночи, риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 25% выше. У тех же, кто засыпал до 22:00, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний оказался на 24% выше. Анализ данных независимо от пола, возраста, продолжительности сна, индекса массы тела, распространенных факторов риска (сахарный диабет, артериальная гипертензия, курение) показал, что наиболее благоприятный период сна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний составляет промежуток времени с 22:00 до 23:00.

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