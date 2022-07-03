От времени засыпания зависит здоровье сердца

В проведенном в Великобритании исследовании изучалась связь между засыпанием и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. В исследовании приняли участие 88 026 человек в возрасте от 43 до 79 лет со средним возрастом 61 год, чья повседневная активность, включая время, продолжительность и качество сна, оценивались в течение семи дней на основе показаний акселерометра, прикрепленного к запястью.

В среднем через 5,7 года из медицинских баз данных были собраны сведения о заболеваемости участников исследования сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, хроническая ишемическая болезнь сердца, ишемический инсульт, транзиторная ишемическая атака. Проанализирована взаимосвязь между риском сердечно-сосудистых заболеваний и временем сна.