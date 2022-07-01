При жаре и слабом ветре обеспечены идеальные условия для бурного роста сине-зеленых водорослей, в связи с чем Департаменту здоровья уже известно о первых случаях кожного зуда и в Тартуском уезде. В департамент уже несколько раз обращались с раздражением кожи, вызванным сине-зелеными водорослями в эльваском озере Вереви, хотя с самого начала недели на пляже развевается желтый флаг, не запрещающий купаться, пишет Tartu Postimees.
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На пляже с вызывающей зуд водой развевается желтый флаг, значение которого купальщики не знают
На пляже с вызывающей зуд водой развевается желтый флаг, значение которого купальщики не знают