На пляже с вызывающей зуд водой развевается желтый флаг, значение которого купальщики не знают

В четверг днем ​​желтый флаг не остановил молодых людей, купающихся на пляже озера Вереви, потому что, по словам Лизетте Арви (на фото справа с темными волосами), они понятия не имели, что это значит.

При жаре и слабом ветре обеспечены идеальные условия для бурного роста сине-зеленых водорослей, в связи с чем Департаменту здоровья уже известно о первых случаях кожного зуда и в Тартуском уезде. В департамент уже несколько раз обращались с раздражением кожи, вызванным сине-зелеными водорослями в эльваском озере Вереви, хотя с самого начала недели на пляже развевается желтый флаг, не запрещающий купаться, пишет Tartu Postimees.