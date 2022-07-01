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На пляже с вызывающей зуд водой развевается желтый флаг, значение которого купальщики не знают

Йенс Раавик
На пляже с вызывающей зуд водой развевается желтый флаг, значение которого купальщики не знают
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В четверг днем ​​желтый флаг не остановил молодых людей, купающихся на пляже озера Вереви, потому что, по словам Лизетте Арви (на фото справа с темными волосами), они понятия не имели, что это значит.
В четверг днем ​​желтый флаг не остановил молодых людей, купающихся на пляже озера Вереви, потому что, по словам Лизетте Арви (на фото справа с темными волосами), они понятия не имели, что это значит. Фото: Kristjan Teedema

При жаре и слабом ветре обеспечены идеальные условия для бурного роста сине-зеленых водорослей, в связи с чем Департаменту здоровья уже известно о первых случаях кожного зуда и в Тартуском уезде. В департамент уже несколько раз обращались с раздражением кожи, вызванным сине-зелеными водорослями в эльваском озере Вереви, хотя с самого начала недели на пляже развевается желтый флаг, не запрещающий купаться, пишет Tartu Postimees.

Хотя сине-зеленые водоросли не опасны для жизни человека, они достаточно опасны для маленьких детей, а также наделенных нежной кожей взрослых, чтобы отложить на некоторое время пляжные удовольствия в случае широкого распространения водорослей.

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