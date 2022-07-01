Разница в 20 евро: в каком магазине Эстонии цены на продукты самые низкие

В первый день июля меньше всего пришлось бы потратиться по продуктовую корзину Postimees в Lidl, где в начале июня выбранные нами продукты стоили 55,07 евро, а сейчас всего 51,82 евро. В то же время если еще месяц назад в Selver корзина обошлась в 64,44 евро, в этом месяце за тот же набор продуктов уже нужно заплатить 71,47 евро. Разница в цене между самой дешевой и самой дорогой корзинами составляет 19,65 евро.