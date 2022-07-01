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Разница в 20 евро: в каком магазине Эстонии цены на продукты самые низкие

Мерике Леэс
Разница в 20 евро: в каком магазине Эстонии цены на продукты самые низкие
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Самая дешевая продуктовая корзина в Lidl.
Самая дешевая продуктовая корзина в Lidl. Фото: Kristjan Teedema

Июльское сравнение цен продуктовых магазинов показало, что разница между самой дешевой и самой дорогой розничной сетью стала больше. Удивительно, но на фоне общего подорожания продуктовая корзина самой дешевой сети упала в цене.

В первый день июля меньше всего пришлось бы потратиться по продуктовую корзину Postimees в Lidl, где в начале июня выбранные нами продукты стоили 55,07 евро, а сейчас всего 51,82 евро. В то же время если еще месяц назад в Selver корзина обошлась в 64,44 евро, в этом месяце за тот же набор продуктов уже нужно заплатить 71,47 евро. Разница в цене между самой дешевой и самой дорогой корзинами составляет 19,65 евро.

За Lidl следуют магазины Grossi с 56,44 евро и Barbora с 57,74 евро. Prisma, которая когда-то выделялась самой дешевой продуктовой корзиной, выпала из тройки лидеров, поскольку там за набор выбранных Postimees продуктов надо заплатить 58,88 евро.

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