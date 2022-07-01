Политик, которого перевели в колонию строгого режима, рассказал о созданной для него «тюрьмы в тюрьме» и об ограничении встреч с адвокатами.
Навальный описал свой быт в колонии строгого режима
Политик Алексей Навальный, которого в июне перевели из колонии общего режима в строгий, описал свой распорядок дня и сравнил его с жизнью президента России Владимира Путина.
«У всех обычные решетки, а у меня глухой 6-метровый заборище, такой я видел только в наших расследованиях про дворцы Путина и Медведева», – написал Навальный в пятницу, 1 июля. Для него, пишет политик, организовали специальную промзону для «тюрьмы в тюрьме» прямо на территории барака, где теперь находится комната с тремя швейными машинками.
«У меня на бараке колонка, из которой громко играют песни вроде "Слава службе в ФСБ", ну и у Путина, думаю, так же. На этом, правда, сходство заканчивается», – иронизирует Навальный.
Политик описал свой распорядок дня: подъем в 6 утра, после зарядки, завтрака и обыска – развод на работу. «На работе сидишь 7 часов за швейной машинкой на табуретке высотой ниже колена. В 10-20 15-минутный перерыв на обед. После работы ты продолжаешь сидеть. Несколько часов на деревянной лавке под портретом Путина. Это называется "воспитательные мероприятия"», – продолжил Навальный.
Кроме того, по словам политика, к нему по 5-6 часов не пускают адвокатов, которые вынуждены все это время ждать в приемной.
«Это все очень серьезно и очень опасно»
«Алексей пишет, как всегда, иронично. Давайте на всякий случай поясню, о чем идет речь – речь идет о пыточных условиях содержания», – написал соратник Навального Леонид Волков. По его словам, политика пытаются лишить любых контактов с внешним миром и подорвать здоровье. «У Алексея есть проблемы со спиной, которые уже привели к большому обострению прошлой весной; сейчас режим организован таким образом, чтобы он сидел в неудобной позе по 70-80 часов в неделю», – объясняет Волков.
Кроме того, для встреч с адвокатами Навальному специально выделяют время, которое пересекается с другими мероприятиями. Тем самым политика заставляют выбирать между встречей с адвокатом и приемом пищи или возможностью помыться, а время встреч также ограничивают, рассказал Волков.
«Это все очень серьезно и очень опасно. Алексей не любитель жаловаться, и сейчас пишет о том, что происходит в таком легком стиле, но это реально очень плохие новости и повод бить во все колокола. Давайте бить», – заключает Волков.
Навальный был отправлен в колонию после того, как в начале февраля Симоновский районный суд Москвы изменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальное наказание в виде 3,5 года заключения. Формальным поводом стало то, что политик не отмечался в уголовно-исполнительной комиссии. Навальный и его адвокаты безуспешно доказывали суду, что в это время политик проходил лечение в Берлине после отравления «Новичком».
22 марта суд приговорил Алексея Навального к 9 годам строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении суда, после чего его этапировали в колонию строгого режима в Мелихове.