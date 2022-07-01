Навальный вынужден смотреть в колонии на портрет Путина

Политик Алексей Навальный, которого в июне перевели из колонии общего режима в строгий, описал свой распорядок дня и сравнил его с жизнью президента России Владимира Путина.

«У всех обычные решетки, а у меня глухой 6-метровый заборище, такой я видел только в наших расследованиях про дворцы Путина и Медведева», – написал Навальный в пятницу, 1 июля. Для него, пишет политик, организовали специальную промзону для «тюрьмы в тюрьме» прямо на территории барака, где теперь находится комната с тремя швейными машинками.

«У меня на бараке колонка, из которой громко играют песни вроде "Слава службе в ФСБ", ну и у Путина, думаю, так же. На этом, правда, сходство заканчивается», – иронизирует Навальный.

Политик описал свой распорядок дня: подъем в 6 утра, после зарядки, завтрака и обыска – развод на работу. «На работе сидишь 7 часов за швейной машинкой на табуретке высотой ниже колена. В 10-20 15-минутный перерыв на обед. После работы ты продолжаешь сидеть. Несколько часов на деревянной лавке под портретом Путина. Это называется "воспитательные мероприятия"», – продолжил Навальный.

Кроме того, по словам политика, к нему по 5-6 часов не пускают адвокатов, которые вынуждены все это время ждать в приемной.

«Это все очень серьезно и очень опасно»