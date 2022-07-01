«Новости в 7»: эпохальное событие на рынке пассажирских перевозок в Ида-Вирумаа и репортаж из крупнейшего 5-звездочного отеля в Прибалтике

Об этом и не только – в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.