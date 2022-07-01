Об этом и не только – в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7»: эпохальное событие на рынке пассажирских перевозок в Ида-Вирумаа и репортаж из крупнейшего 5-звездочного отеля в Прибалтике
«Новости в 7»: эпохальное событие на рынке пассажирских перевозок в Ида-Вирумаа и репортаж из крупнейшего 5-звездочного отеля в Прибалтике
Сегодня в выпуске:
– Уровень инфляции ставит новые рекорды как в Эстонии, так и во всей еврозоне. Ждать ли нам продолжения роста цен?
– Профсоюз учителей угрожает забастовкой, если не будет повышения зарплат. Больничная касса готова компенсировать ущерб здоровью из-за вакцинации на COVID-19.
– Эпохальное событие на рынке пассажирских перевозок в Ида-Вирумаа. На линии выходят более современные и экологичные автобусы новой фирмы.
– Самая вместительная пятизвездочная гостиница в Прибалтике расположена в Таллинне. Наша съемочная группа ознакомилась с обновленными интерьерами и услугами шикарного отеля.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 1 июля.