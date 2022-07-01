Средняя цена за квадратный метр в таллиннской квартире существенно выросла

Согласно статистике Земельного департамента, по сравнению с маем средняя цена упала на 0,7 процента. Медианная цена за квадратный метр выросла за год на 33,3 процента до 2898,7 евро. В месячном сравнении рост составил 2,2 процента.

Всего за минувший месяц в Таллинне совершили 929 сделок с квартирами на общую сумму 156,1 миллиона евро. За месяц до того совершили 1027 сделок на общую сумму 169,4 миллиона евро. В июне 2021 года с квартирами совершили 787 сделок на общую сумму 101,7 миллиона евро.

За пределами Таллинна средняя цена за квадратный метр в таллиннской квартире выросла в июне в годовом сравнении на 25,3 процента до 1290,5 евро, по сравнению с маем она упала на 6,4 процента.

Медианная цена за квадратный метр составляла за пределами Таллинна 1116,07 евро, что на 16,8 процента больше, чем год назад, и на 11,6 процента меньше, чем в мае.