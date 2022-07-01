Карис: коалиционные переговоры надо ускорить, кризис приближается

«Конечно, я обеспокоен. Я думаю, большинство людей Эстонии все же с тревогой следят за этим коалиционным соглашением и обсуждением сторон. Я надеюсь, что к воскресенью что-то прояснится», – сказал Карис «Актуальной камере».

«Заработает ли эта трехсторонняя коалиция, или это будет правительство меньшинства, или какое-то другое решение, но дальше так продолжаться точно не может. Ведь если коалиция, которая создается на короткое время, начинает свой путь с таких тяжелых переговоров, то она точно не заработает», – добавил он.