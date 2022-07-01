Россия обстреляла курорт под Одессой, погиб 21 человек, в том числе один ребенок

Российские самолеты в ночь на пятницу выпустили три ракеты по курортному поселку в окрестностях Одессы. Одна из ракет частично разрушила жилой девятиэтажный дом, две другие попали в базы отдыха. По официальным сообщениям, 21 человек погиб, включая 12-летнего мальчика. 38 человек, в том числе 6 детей пострадали.

Удар пришелся по поселку Сергеевка в Белгород-Днестровском районе, 80 км южнее Одессы.

Люди погибли в жилом доме и на базе отдыха. В девятиэтажке, где погибли 16 человек, спасатели закончили работу, но на базе отдыха она продолжается – под завалами еще могут быть люди, сообщают местные власти.

В числе раненых шесть детей и беременная женщина, спасены из-под завалов восемь человек, из них три ребенка, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Спасатели в Одесской области Фото: Ukraine's DSNS emergency service

Оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины сообщает, что минувшей ночью по Одесской области были выпущены три ракеты с российских бомбардировщиков Ту-22.

«В результате ночного ракетного удара самолетами стратегической авиации Ту-22 со стороны Черного моря по Белгород-Днестровскому району Одесской области тремя ракетами Х-22 поражен многоквартирный дом и две базы отдыха», – говорится в сообщении.

Кремль об ударах по Одессе: «вооруженные силы РФ не работают по гражданским целям»

В Кремле в очередной раз заявили, что российская армия не целится по гражданским объектам.