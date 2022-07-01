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Россия обстреляла курорт под Одессой, погиб 21 человек, в том числе один ребенок

BBC News Русская служба
Россия обстреляла курорт под Одессой, погиб 21 человек, в том числе один ребенок
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BBC
Фото: BBC News

Российские самолеты в ночь на пятницу выпустили три ракеты по курортному поселку в окрестностях Одессы. Одна из ракет частично разрушила жилой девятиэтажный дом, две другие попали в базы отдыха. 21 человек погиб, включая 12-летнего мальчика, еще около 40 человек пострадали.

Российские самолеты в ночь на пятницу выпустили три ракеты по курортному поселку в окрестностях Одессы. Одна из ракет частично разрушила жилой девятиэтажный дом, две другие попали в базы отдыха. По официальным сообщениям, 21 человек погиб, включая 12-летнего мальчика. 38 человек, в том числе 6 детей пострадали.

Удар пришелся по поселку Сергеевка в Белгород-Днестровском районе, 80 км южнее Одессы.

Люди погибли в жилом доме и на базе отдыха. В девятиэтажке, где погибли 16 человек, спасатели закончили работу, но на базе отдыха она продолжается – под завалами еще могут быть люди, сообщают местные власти.

В числе раненых шесть детей и беременная женщина, спасены из-под завалов восемь человек, из них три ребенка, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Спасатели в Одесской области
Спасатели в Одесской области Фото: Ukraine's DSNS emergency service

Оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины сообщает, что минувшей ночью по Одесской области были выпущены три ракеты с российских бомбардировщиков Ту-22.

«В результате ночного ракетного удара самолетами стратегической авиации Ту-22 со стороны Черного моря по Белгород-Днестровскому району Одесской области тремя ракетами Х-22 поражен многоквартирный дом и две базы отдыха», – говорится в сообщении.

Кремль об ударах по Одессе: «вооруженные силы РФ не работают по гражданским целям»

В Кремле в очередной раз заявили, что российская армия не целится по гражданским объектам.

«Я хочу вам еще раз напомнить слова президента и главнокомандующего РФ о том, что вооруженные силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции не работают по гражданским целям и гражданской инфраструктуре», – сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Власти Украины настаивают, что территория в Одесской области, которая подверглась нападению в ночь на пятницу, не имела никакого отношения к военной инфраструктуре.

Несмотря на многочисленные свидетельства международных правозащитных и гуманитарных организаций, российские чиновники продолжают отрицать, что в результате ударов российской армии страдают мирные люди. Вопреки доказательствам, в Кремле подобные сообщения называют фейками и провокациями.

База отдыха в Сергеевке после обстрела
База отдыха в Сергеевке после обстрела Фото: Getty Images

В девятиэтажке проживали 150-160 человек. «Дом полностью поврежден с одной стороны, уничтожены плиты на этажах», – написал в Telegram представитель одесской военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, в этом доме спасатели закончили поиск людей, но в квартирах есть погибшие животные, преимущественно кошки, слышен лай собак.

Под завалами на базе отдыха еще могут быть люди, сообщил Братчук.

«Очередной российский ракетный удар по жилому дому и базам отдыха в Одесской области. Есть погибшие, среди них – дети. Страна-террорист убивает наших людей», – написал в Telegram глава офиса президента Андрей Ермак.

Это уже второй удар по Одесской области менее чем за сутки. В четверг днем глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил об ударе двумя ракетами по территории области. По его словам, эти удары не привели к разрушениям или жертвам.

Утром в четверг российские войска покинули остров Змеиный, лежащий в нескольких десятках километров от Одессы. Это произошло после очередного обстрела украинской стороны.

В течение четырех месяцев за этот островок площадью всего 0,2 квадратных километра шла битва, в которой погибли десятки человек и потонули многочисленные суда. Стратегическая ценность островка в нынешних условиях спорна, однако, Россия пыталась удержаться на нем с первого дня вторжения в Украину.

Самым известным эпизодом битвы за остров Змеиный стала гибель флагмана российского Черноморского флота, крейсера «Москва».

BBC
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