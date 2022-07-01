Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что комитет ЮНЕСКО по охране нематериального культурного достояния внес в соответствующий список позицию под названием «Культура приготовления украинского борща».
Украина выиграла битву за борщ. ЮНЕСКО внесла это блюдо в список ее национальных достояний
Ткаченко написал в своем Facebook: «Победа в войне за борщ – наша!». И добавил, что ЮНЕСКО приняла решение по обращению украинского правительства, которое было направлено в марте 2021 года.
Борщ был предметом национального спора и во времена СССР, и после его распада, и особенно, в 2010-е, когда отношения между Россией и Украиной обострились как никогда до этого.
Первые сведения о борще относятся еще к Киевской Руси, из которой произошли оба современных государства. В дальнейшем он стал частью национальной кухни не только России и Украины, но и Польши, Литвы, Молдовы и других стран.
Если в мирные времена спор о происхождении борща носил скорее развлекательный характер, то в последние годы он носил уже ожесточенный политический характер. В 2019 году «Би-би-си» выпустила серию текстов о том, как разные национальности конфликтуют за происхождение блюд.
Таких конфликтов действительно много – разные страны и национальности оспаривают происхождение фалафеля или капусты кимчи, например. Текст про борщ (журналист Би-би-си Эндрю Эванс приходил к выводу, что он, скорее, украинский, но с оговорками) заметили десятки российских СМИ, в подавляющем большинстве так или иначе связанные с государством – и крайне резко на него отреагировали.
Вот только заголовки из тех статей. «Британцы уверены, что Россия оккупировала суп из свеклы» (КП), «Россию обвинили в присвоении украинского борща, но эксперт рассказал, как все на самом деле» («Метро»), «Би-би-си назвал борщ орудием российской пропаганды» (Life).
В итоге в последние годы вопрос «чей борщ» в обеих странах стал таким же маркером свой-чужой, как и вопрос «чей Крым».
Даже МИД России на своем сайте относит борщ к «русским традиционным и национальным блюдам».
В апреле этого года спикер МИД РФ Мария Захарова - без доказательств, правда - утверждала, что в Украине даже кулинарные книги запрещались. Она говорила вот так: «Почему? Потому что нельзя было делиться борщом. Он должен был принадлежать только одному народу и национальности. Чтобы он был общий, в каждом городе и регионе хозяйка могла приготовить его по-своему – нет. На компромиссы идти не хотели. Это и есть то, о чем мы говорим: ксенофобия, нацизм, экстремизм во всех видах».
В пятницу министр культуры Украины Александр Ткаченко ответил на эти утверждения так: «Битва за борщ была начата еще до войны. И сколько бы Маша Захарова не рассказывала, что »кулинарные книги запрещались, а рецепт блюда держали в тайне и запрещали готовить« и вообще наш борщ - это »проявление экстремизма и нацизма«, это »проявление экстремизма« теперь официально украинское, и официально под охраной ЮНЕСКО».
«Но мы с удовольствием будем делиться борщом и его рецептами со всеми цивилизованными странами. Да и с нецивилизованными тоже, чтобы у них было хоть что-то светлое, вкусное и украинское», – сказал Ткаченко.