Украина выиграла битву за борщ. ЮНЕСКО внесла это блюдо в список ее национальных достояний

Ткаченко написал в своем Facebook: «Победа в войне за борщ – наша!». И добавил, что ЮНЕСКО приняла решение по обращению украинского правительства, которое было направлено в марте 2021 года.

Борщ был предметом национального спора и во времена СССР, и после его распада, и особенно, в 2010-е, когда отношения между Россией и Украиной обострились как никогда до этого.

Первые сведения о борще относятся еще к Киевской Руси, из которой произошли оба современных государства. В дальнейшем он стал частью национальной кухни не только России и Украины, но и Польши, Литвы, Молдовы и других стран.

Если в мирные времена спор о происхождении борща носил скорее развлекательный характер, то в последние годы он носил уже ожесточенный политический характер. В 2019 году «Би-би-си» выпустила серию текстов о том, как разные национальности конфликтуют за происхождение блюд.

Таких конфликтов действительно много – разные страны и национальности оспаривают происхождение фалафеля или капусты кимчи, например. Текст про борщ (журналист Би-би-си Эндрю Эванс приходил к выводу, что он, скорее, украинский, но с оговорками) заметили десятки российских СМИ, в подавляющем большинстве так или иначе связанные с государством – и крайне резко на него отреагировали.