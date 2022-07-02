Слова посла Украины в ФРГ о Бандере вызвали резкую критику

Андрей Мельник отказался от комментариев

Сам Андрей Мельник отказался комментировать заявление МИД Украины. Как сообщила представительница украинской дипмиссии в Берлине, Мельник не уполномочен давать оценки позиции внешнеполитического ведомства в Киеве.

Украинский посол в ФРГ ранее дал интервью германскому журналисту Тило Юнгу, создателю политического YouTube-шоу Jung&Naiv. Во время беседы дипломат, в частности, выступил с утверждением: "Нет никаких доказательств того, что бандеровцы убили сотни тысяч евреев". "Это - нарратив, который до сих пор продвигают русские, он находит поддержку в Германии, Польше и Израиле", - предположил руководитель дипмиссии.

Широкий резонанс интервью

В украинском МИДе отмежевались от слов Мельника. "Мы убеждены, что отношения между Украиной и Польшей сейчас находятся на пике", - подчеркнули там. "Украина благодарна Польше за беспрецедентную поддержку в борьбе с российской агрессией. Нет вопросов, которые нас разделяют, потому что и Киев, и Варшава полностью осознают необходимость сохранения единства перед лицом общих вызовов", - отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Слова Мельника вызвали широкий резонанс в Германии, на них бурно отреагировали СМИ и соцсети.