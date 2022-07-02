В шкафу квартиры в Нью-Йорке обнаружили странную находку

В районе Вест-Виллидж в Нью-Йорке выставлена ​​на продажу квартира с двумя спальнями и двумя ванными комнатами. Квартира продается за 1,5 млн долларов (почти 1,43 млн евро) и внешне ничем не отличается от любой другой. Однако беглый взгляд на кухню доказывает обратное.

А именно, в одном из кухонных шкафов установлен... душ! С другой стороны той же кухни размещен туалет, сообщает New York Post. Это означает, если один из жителей квартиры хочет освежиться в душе или облегчиться, он должен сделать это практически на глазах у других.