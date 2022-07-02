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В шкафу квартиры в Нью-Йорке обнаружили странную находку

rus.postimees.ee
В шкафу квартиры в Нью-Йорке обнаружили странную находку
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Pexels / CC0 Licence

Рынок недвижимости Нью-Йорка, несомненно, является одним из самых дорогих в мире. Однако жилая недвижимость, выставленная на продажу в Городе Всех Возможностей, может и не соответствовать ожиданиям, пишет Kodu.

В районе Вест-Виллидж в Нью-Йорке выставлена ​​на продажу квартира с двумя спальнями и двумя ванными комнатами. Квартира продается за 1,5 млн долларов (почти 1,43 млн евро) и внешне ничем не отличается от любой другой. Однако беглый взгляд на кухню доказывает обратное.

А именно, в одном из кухонных шкафов установлен... душ! С другой стороны той же кухни размещен туалет, сообщает New York Post. Это означает, если один из жителей квартиры хочет освежиться в душе или облегчиться, он должен сделать это практически на глазах у других.

«Этого варианта вы ждали всю свою жизнь», — говорится в объявлении о недвижимости. Жилье на верхнем этаже многоквартирного дома наполнено светом и стильно оформлено, считает занимающийся продажей квартиры маклер. Самыми большими преимуществами этой чистой и ухоженной квартиры являются ее расположение и уникальный вид на Западную 10-ю улицу.

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