Рынок недвижимости Нью-Йорка, несомненно, является одним из самых дорогих в мире. Однако жилая недвижимость, выставленная на продажу в Городе Всех Возможностей, может и не соответствовать ожиданиям, пишет Kodu.
В шкафу квартиры в Нью-Йорке обнаружили странную находку
В районе Вест-Виллидж в Нью-Йорке выставлена на продажу квартира с двумя спальнями и двумя ванными комнатами. Квартира продается за 1,5 млн долларов (почти 1,43 млн евро) и внешне ничем не отличается от любой другой. Однако беглый взгляд на кухню доказывает обратное.
А именно, в одном из кухонных шкафов установлен... душ! С другой стороны той же кухни размещен туалет, сообщает New York Post. Это означает, если один из жителей квартиры хочет освежиться в душе или облегчиться, он должен сделать это практически на глазах у других.
NYC apartment with bizarre shower closet in the kitchen asks $1.5M#apartment #co_ops #Real_Estate #west_villagehttps://t.co/rgUd2URADz— Granthshala News (@granthshalausa) June 30, 2022
«Этого варианта вы ждали всю свою жизнь», — говорится в объявлении о недвижимости. Жилье на верхнем этаже многоквартирного дома наполнено светом и стильно оформлено, считает занимающийся продажей квартиры маклер. Самыми большими преимуществами этой чистой и ухоженной квартиры являются ее расположение и уникальный вид на Западную 10-ю улицу.