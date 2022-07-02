Ночью в Ляэне-Вирумаа в результате ДТП пострадал медик скорой помощи, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Скорая помощь везла пациента и попала в ДТП: пострадал медик
Скорая помощь везла пациента и попала в ДТП: пострадал медик
В пятницу, 1 июля, в 23.38 в Ляэне-Вирумаа в волости Раквере в деревне Каривярава перед автомобилем скорой помощи Mercedes-Benz Sprinter, за рулем которого был 58-летний мужчина, неожиданно выскочила косуля.
В результате резкого торможения в машине упала занимавшаяся пациентом 41-летняя медицинская работница скорой помощи.
Медик была доставлена на другой машине скорой помощи в Ракверескую больницу.
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