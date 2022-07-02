Как Макрон уговаривал Путина не начинать войну и что он ему обещал

На французском телевидении этот фильм был показан в конце июня. В январе Франция стала председателем Совета ЕС, поэтому изначально Лагаш намеревался снять картину о работе Евросоюза. Но когда риск конфликта в Европе начал нарастать, он изменил планы.

"Достоинство этого фильма, особенно в период популизма, заключается в том, чтобы показать... в данном случае, конечно, через войну... как функционирует политика, сложность политики", - указал Лагаш на предварительном показе фильма в Париже на прошлой неделе.

Документальный фильм помогает взглянуть с закулисной перспективы на лихорадочные дипломатические усилия Макрона, предпринятые в последнюю минуту, его частые звонки и встречи с Путиным, направленные на то, чтобы не дать тому начать войну против Украины, - попытки, которые в конечном итоге оказались безрезультатными.

Хотя Макрона хвалят за его дипломатическое упорство и за то, что он держит открытым канал связи с Путиным, его критики полагают, что он был чересчур уверен в своей силе убеждения и наивно полагал, что имеет какое-либо влияние на российского лидера.

Перед выборами в апреле военная дипломатия Макрона поначалу повысила его рейтинг в опросах. Однако противники действующего президента Франции обвиняли его в использовании международной сцены для повышения своих шансов на переизбрание.