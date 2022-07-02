В июне средняя цена квадратного метра таллиннских квартир по сравнению с маем упала на 0,7%, или до 2961 евро, а активность сделок была на 9,5% ниже, чем в предыдущем месяце.
Рынок недвижимости: летняя жара притормозила рост цен, а количество сделок расплавилось на солнце
«Наступившая прекрасная летняя погода и июньские государственные праздники сократили количество сделок, а также удержали среднюю цену квадратного метра чуть ниже волшебного предела в 3000 евро», — прокомментировал последние статистические данные исполнительный директор 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер.
«Осень для многих будет сложной из-за сумасшедшего всеобщего роста цен, а потому прогнозировать развитие рынка недвижимости все труднее, также, несмотря на сильное инфляционное давление, невозможно предсказать крах, когда средняя стоимость недвижимости упадет на десятки процентов», — объяснил свой прогноз на вторую половину этого года Мартин Вахтер.
По сравнению с июнем прошлого года средняя цена квадратного метра квартиры в Таллинне в прошлом месяце была на 28% выше. Всего в июне было продано 929 квартир, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но на 9,5% меньше по сравнению с маем этого года. Финансовый объем сделок в июне снизился на 8% по сравнению с маем, но по сравнению с июнем прошлого года он все еще выше более чем на 50%.
Если, кроме квартир, учитывать и другие объекты недвижимости, перешедшие в июне в столице из рук в руки, то всего было совершено 1163 сделки купли-продажи. В мае таких сделок было 1335, а в июне прошлого года – 1041. Общий объем сделок с недвижимостью в Таллинне в июне составил почти 200 миллионов евро, что примерно на одну десятую меньше, чем в мае, но на 16% больше, чем в июне 2021 года.
В июне в Таллинне также было продано 32 частных дома, в мае таких сделок было заключено на 6 меньше. Самая дорогая квартира была продана в Таллинне в июне за 800 000 евро, а самый дорогой частный дом - за 1 333 915 евро.