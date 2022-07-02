Рынок недвижимости: летняя жара притормозила рост цен, а количество сделок расплавилось на солнце

«Наступившая прекрасная летняя погода и июньские государственные праздники сократили количество сделок, а также удержали среднюю цену квадратного метра чуть ниже волшебного предела в 3000 евро», — прокомментировал последние статистические данные исполнительный директор 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер.

«Осень для многих будет сложной из-за сумасшедшего всеобщего роста цен, а потому прогнозировать развитие рынка недвижимости все труднее, также, несмотря на сильное инфляционное давление, невозможно предсказать крах, когда средняя стоимость недвижимости упадет на десятки процентов», — объяснил свой прогноз на вторую половину этого года Мартин Вахтер.

По сравнению с июнем прошлого года средняя цена квадратного метра квартиры в Таллинне в прошлом месяце была на 28% выше. Всего в июне было продано 929 квартир, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но на 9,5% меньше по сравнению с маем этого года. Финансовый объем сделок в июне снизился на 8% по сравнению с маем, но по сравнению с июнем прошлого года он все еще выше более чем на 50%.

Если, кроме квартир, учитывать и другие объекты недвижимости, перешедшие в июне в столице из рук в руки, то всего было совершено 1163 сделки купли-продажи. В мае таких сделок было 1335, а в июне прошлого года – 1041. Общий объем сделок с недвижимостью в Таллинне в июне составил почти 200 миллионов евро, что примерно на одну десятую меньше, чем в мае, но на 16% больше, чем в июне 2021 года.