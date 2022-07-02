Полезно: четыре простые возможности повысить энергоэффективность дома

Утечки воздуха выявляются с помощью аэродвери и тепловизионных камер. «В старых домах утечки часто связаны с расшатанными окнами и окнами с одним стеклом. Повышение герметичности здания и устранение утечек существенно повлияют на затраты», – подтверждает Лаатс.

Замените старые окна и двери на новые

«Хотя крыша и стены являются самыми большими источниками затрат с точки зрения тепла, на которые приходится почти 50% всех теплопотерь, их реновация стоит дорого и требует много работы. Легче и дешевле начать с окон и дверей», – говорит Янар Таммъярв, исполнительный директор интернет-магазина по продаже окон и дверей Klar Home, добавляя, что с их заменой дом также станет гораздо красивее.

«Теплопроницаемость окон в 5–10 раз выше, чем у стен, а по сравнению с окнами начала 2000-х современные окна в два раза эффективнее. Если помещению угрожает перегрев, вы можете выбрать солнцезащитное стекло для окна», – добавляет Таммъярв.

«Замена старых окон и дверей новыми стеклопакетами с тройным стеклом может сэкономить до одной пятой расходов на отопление. Если ваш бюджет ограничен, вы можете установить новые окна самостоятельно. Те, кто может справиться с прочими ремонтными работами, способны без труда заменить и окна. Экономия финансовых средств в этом случае может достигать 50%», – дает совет Таммъярв.

Утеплите чердак