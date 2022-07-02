27% жителей Эстонии считает, что их жилье недостаточно энергоэффективно — выяснилось из результатов недавно организованного SEB исследования. Рост цен на электроэнергию заставляет искать способы, как повысить энергоэффективность дома. Вот несколько простых советов, как это сделать без больших работ по реновированию.
Полезно: четыре простые возможности повысить энергоэффективность дома
«Самые большие потери тепла здания связаны с четырьмя аспектами: каркас, то есть стены, крыша; утечки воздуха, то есть окна, щели; отопительные системы и, наконец, привычки в эксплуатации дома, то есть открытые окна, нагрев воды и тому подобное», – рассказывает Маргус Лаатс, технический консультант магазина стройматериалов Hutton.
Прочистите или обновите вентиляционные системы
По словам Пауля Клышейко, эксперта исследовательской группы Таллиннского технического университета по изучению зданий с околонулевым энергопотреблением, устаревшая или недостаточно эффективная вентиляция приводит к большой потере энергии. «Если утеплять дом, то это потребует также ремонта вентиляции. Если у вентиляции нет рекуперации (возврата) тепла, теплый воздух просто выходит наружу, а в дом поступает холодный наружный воздух», – говорит Клышейко.
Особенно важно привести вентиляцию в порядок после установки новых окон или утепления стен, так как в постройках прошлого века вентилирование осуществлялось через пропускающие воздух окна и перегородки, и при их заделке возникает опасность образования плесени, повреждения влагой или перегрева. «Чтобы повысить энергоэффективность, рекомендуется заменить старый приточный воздушный клапан на современное решение с рекуперацией тепла, которое имеет мотор, а не только открывающийся клапан», – объясняет эксперт.
Найдите утечки воздуха и устраните их
«Если вентиляция работает и имеет рекуперацию тепла, следует избегать утечек воздуха и мостиков холода – просачивающийся воздух не проходит через теплообменник и расходует таким образом энергию или вызывает повреждения из-за влаги», – говорит Клышейко.
Утечки воздуха выявляются с помощью аэродвери и тепловизионных камер. «В старых домах утечки часто связаны с расшатанными окнами и окнами с одним стеклом. Повышение герметичности здания и устранение утечек существенно повлияют на затраты», – подтверждает Лаатс.
Замените старые окна и двери на новые
«Хотя крыша и стены являются самыми большими источниками затрат с точки зрения тепла, на которые приходится почти 50% всех теплопотерь, их реновация стоит дорого и требует много работы. Легче и дешевле начать с окон и дверей», – говорит Янар Таммъярв, исполнительный директор интернет-магазина по продаже окон и дверей Klar Home, добавляя, что с их заменой дом также станет гораздо красивее.
«Теплопроницаемость окон в 5–10 раз выше, чем у стен, а по сравнению с окнами начала 2000-х современные окна в два раза эффективнее. Если помещению угрожает перегрев, вы можете выбрать солнцезащитное стекло для окна», – добавляет Таммъярв.
«Замена старых окон и дверей новыми стеклопакетами с тройным стеклом может сэкономить до одной пятой расходов на отопление. Если ваш бюджет ограничен, вы можете установить новые окна самостоятельно. Те, кто может справиться с прочими ремонтными работами, способны без труда заменить и окна. Экономия финансовых средств в этом случае может достигать 50%», – дает совет Таммъярв.
Утеплите чердак
Если вы не можете сделать все, сделайте половину! Это утверждение относится и к утеплению крыши. Если нет возможности утеплить чердак в полной мере, сосредоточьтесь хотя бы на потолочной части. По словам Лаатса, утеплять сыпучей минеральной ватой проще всего, потому что это просто физически — из трубы насыпается термостойкий материал. «Это удобно делать также на таких чердаках, где человек не может передвигаться, полностью выпрямившись, или даже на четвереньках», – говорит Лаатс.