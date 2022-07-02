Сб, 2.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

ЧУДО НА ПЕРЕГОВОРАХ ⟩ Соцдемы и «Отечество» вдруг перестали критиковать реформистов

Хенри-Лаур Аллик
, журналист
Соцдемы и «Отечество» вдруг перестали критиковать реформистов
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Единственный председатель партии, который отсутствовал на коалиционных переговорах, была премьер-министр Кая Каллас. Вчера Партию реформ представляли министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус и генсекретарь Тимо Суслов.
Единственный председатель партии, который отсутствовал на коалиционных переговорах, была премьер-министр Кая Каллас. Вчера Партию реформ представляли министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус и генсекретарь Тимо Суслов. Фото: Tairo Lutter

После возникшей в четверг напряженности представители Партии реформ, Социал-демократической партии и «Отечества» вновь встретились вчера в Рийгикогу, чтобы договориться о коалиции. Ко всеобщему удивлению актуальные вызвавшие споры темы не обсуждались, и в пятницу вечером делегации разошлись как старые друзья, пишет Postimees.

Новой возможной правящей коалиции необходимо найти консенсус практически по всем основным вопросам, поскольку до сих пор не было представлено никаких крупных планов на будущее, кроме не облагаемого налогом минимума и увеличения поддержки одиноких родителей.

Вчера обсуждались вызвавшие столкновения вопросы образования на эстонском языке, компенсации трат на энергию и лесного хозяйства. Удивительно, но на этом и ограничились. Хотя из-за тонкой стеклянной стены доносились ожесточенные споры, делегации уходили так, как будто только что закончили дипломатическую школу. Никакой резкости по отношению друг к другу и ни слова на актуальные темы.

Ключевые слова
Наверх