ЧУДО НА ПЕРЕГОВОРАХ ⟩ Соцдемы и «Отечество» вдруг перестали критиковать реформистов

Новой возможной правящей коалиции необходимо найти консенсус практически по всем основным вопросам, поскольку до сих пор не было представлено никаких крупных планов на будущее, кроме не облагаемого налогом минимума и увеличения поддержки одиноких родителей.

Вчера обсуждались вызвавшие столкновения вопросы образования на эстонском языке, компенсации трат на энергию и лесного хозяйства. Удивительно, но на этом и ограничились. Хотя из-за тонкой стеклянной стены доносились ожесточенные споры, делегации уходили так, как будто только что закончили дипломатическую школу. Никакой резкости по отношению друг к другу и ни слова на актуальные темы.