После возникшей в четверг напряженности представители Партии реформ, Социал-демократической партии и «Отечества» вновь встретились вчера в Рийгикогу, чтобы договориться о коалиции. Ко всеобщему удивлению актуальные вызвавшие споры темы не обсуждались, и в пятницу вечером делегации разошлись как старые друзья, пишет Postimees.
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ЧУДО НА ПЕРЕГОВОРАХ ⟩ Соцдемы и «Отечество» вдруг перестали критиковать реформистов
Соцдемы и «Отечество» вдруг перестали критиковать реформистов
Новой возможной правящей коалиции необходимо найти консенсус практически по всем основным вопросам, поскольку до сих пор не было представлено никаких крупных планов на будущее, кроме не облагаемого налогом минимума и увеличения поддержки одиноких родителей.