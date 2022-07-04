Спасти от напасти: советы бывалых садоводов

Каждое лето на садоводов-любителей обрушиваются вредители. Поздней весной участки перекапывали кроты, а корни подгрызали водяные крысы. Испанских слизней тоже никто не отменял. Сейчас во многих садах и городских парках свирепствует яблонная моль, личинки которой окутывают деревья пренеприятной паутиной. К счастью, кроме неэстетичного вида другого ущерба они не приносят. На будущий год деревья будут, как новенькие, но выглядит это отталкивающе, как в фильме ужасов.
Другое дело – настоящие огородные вредители: тля, долгоносики, белокрылки, морковные и луковые мухи... Они могут уничтожить весь урожай!
Тьма тли на наших огородах
Участники группы «Садоводы, дачники и сельское хозяйство Эстонии» в Facebook озабочены засильем тли в огородах. Ее разносят по растениям муравьи, для которых эти маленькие зеленые существа — настоящие дойные коровы. Тля питается соком растений и перерабатывает его в сладкое вещество, которое привлекают муравьев. Как же бороться с зелеными полчищами?
«С завидной регулярностью вижу совет обрызгать зеленым мылом и не перестаю удивляться, так как ни с одной проблемой в моем саду зеленое мыло не справилось. Разве что посуду им помыть удалось. Тля, умытая и веселая, расползалась по прежним местам, остальные гады – тоже. Я неправильно развожу? Мое мыло не того оттенка зеленого цвета? Что же это – всем помогает от всего, а мне – никогда?» – такую эмоциональную запись в группе сделала ее участница Анна.
Ее коллеги-садоводы не менее охотно делятся своим опытом: одно мыло в чистом виде помогать не будет, оно работает только как клейкая субстанция, с помощью которой действующее вещество приклеится к пораженному растению и вредителям. Кто добавляет в зеленое мыло перец чили, кто кока-колу, марганцовку, соду и даже водку. Помогает по-разному: кому хорошо, кому никак, сколько людей – столько методов.
Химичим с пользой для дела
Чем только не опрыскивают садоводы пораженные растения! Из профессиональных средств все рекомендуют инсектицид Mavrik от эстонского производителя Baltic Agro. Есть также очень необычный, но, как считают участники группы, действенный состав для борьбы с вредными насекомыми.
Рецепт
Готовим раствор из трех компонентов. В ведре воды растворяем одну-две ложки шампуня для животных от блох. В составе шампуня должен присутствовать инсектицид перметрин. Компоненты тщательно перемешиваются. В раствор добавляем 1–2 столовые ложки жидкого мыла. Готовую смесь переливаем в пульверизатор и обрабатываем посадки.
Поскольку тлю разносят по саду муравьи, участники группы предлагают лишить муравьев доступа к деревьям и кустарникам. Для этого нужно нанести на землю вокруг стволов санитарные круги с помощью эстонского препарата, который так и называется – Sipelgate tõrjepulber («Порошок для борьбы с муравьями»), также производства Baltic Agro. Можно нанести на ствол производимый там же зеленый воск Liimpüünis-roheline vaha.
Хищная златоглазка выходит на бой
К обсуждению насущных садоводческих проблем присоединяется председатель Таллиннского клуба огородников и садоводов-любителей Лев Пылкин.
«Мы в клубе используем дегтярное мыло-пробиотик «Кыш-вредитель» производства Башкирии. Оно не запрещено к ввозу, и члены нашего клуба им активно пользуются. Оно помогает против медведок, против луковой мухи, против проволочника. Как им пользоваться? Берете 20 мм препарата на 1 литр, разводите и опрыскиваете один-два раза. Это абсолютно безвредное для человека альтернативное средство. У нас в клубе есть пять-шесть его видов: от белокрылки, от паутинного клеща, от тли и муравьев», – перечислил Пылкин.
Опытный садовод-любитель не пренебрегает и народными средствами. Он советует делать растворы чистотела, одуванчиков, использовать раствор нашатырного спирта. «Особенно нашатырный спирт, а вернее, аммиак помогает от долгоносика, который мучает огородников, выращивающих клубнику», – говорит Пылкин.
Есть и живые средства защиты – энтомофаги, хищные насекомые, поедающие вредителей. Сразу приходит на ум красавица божья коровка, гроза тли. Но есть и еще одно насекомое-хищник, которое садоводы не используют только потому, что часто не знают, как оно выглядит.
«Весной вы приехали на дачу, открыли домик, сарай или баню и обнаружили, что там находятся насекомые – длиннокрылые и с глазами навыкат. Это златоглазка – полезное насекомое, ее не нужно уничтожать, а нужно открыть все двери и окна и выгнать ее наружу. Пусть летит и находит себе пристанище на вашем участке и уничтожит всю тлю. И не нужно будет никакой химии!» – советует Лев Пылкин.
Их нужно знать в лицо
Известно около 5000 видов тлей, из которых почти тысяча обитает в Европе. Все тли питаются растительными соками, многие являются опасными вредителями культурных растений, на которые тлю доставляют муравьи. Муравьи используют тлю как источник сладкого сиропа и будут защищать ее от всех врагов. Главная задача садовода – разлучить тлю и муравьев.
Отличительная черта вредителя – белые крылья, которые делают белокрылку заметной на фоне зеленой листвы. Однако разглядеть ее не так просто. Насекомое тщательно скрывается на нижней стороне листовых пластин, а при малейшей опасности перелетает в другое укромное место. Белокрылки живут колониями, вместе проживают и взрослые летающие особи, и личинки, которые питаются соком растений. Одно взрослое насекомое за сезон способно отложить более 300 яиц. Лучшие условия для распространения белокрылки – высокая влажность воздуха и тепло, поэтому в теплицах вредитель встречается особенно часто.
Эти маленькие паукообразные могут быть разноцветными, даже один и тот же вид меняет окрас при разных условиях. Признаки заражения паутинным клещом – множество небольших светлых точек на внутренней стороне листьев, тонкая паутинка, от которой листья постепенно белеют и погибают. На кончиках побегов заметны колонии вредителей, растение прекращает рост, сбрасывает бутоны и цветы.
Ощутимый вред наносит гусеница яблонной моли, которая с удовольствием уничтожает урожай не только яблони, но и груши. Гусеница имеет желтую окраску и пару рядов черных точек. Внимание! Если вы опрыскиваете больные растения, меняйте инсектициды как можно чаще. Не исключены адаптация яблонной моли к препарату вплоть до получения обратного эффекта – ускоренного размножения. Популярно, хоть и трудоемко – механическое удаление.
Сама муха черная с прозрачными крылышками, а вот личинки имеют светло-желтую окраску и даже переливаются на солнце, как бусинки. Любители сладкой моркови, они относительно зимостойки и сравнительно хорошо зимуют в корнеплодах, забравшись в них поглубже и безболезненно находясь там в течение всего периода хранения урожая.
Малинно-земляничный долгоносик – черный или коричневатый жучок длиной около трех миллиметров. Это очень распространенный вредитель, досаждающий садоводам на посадках земляники, клубники, малины, ежевики и некоторых цветов. Вредители активизируются, когда температура почвы прогреется выше 12 градусов тепла. Раньше всех подвергаются их нападкам ранние сорта садовой земляники.
Источники: Botanichka.ru, википедия, vseroste.com.ua, supersadovnik, dizajn-sada
Не слишком ли мало?
В пересчете на содержание действующего вещества в 2021 году в Эстонии продано 894 тонны средств защиты растений. 68% составили средства защиты от сорняков, 17% – противогрибковые средства, 13% – регуляторы роста и менее 1% – средства борьбы с насекомыми.
Источник: Postimees