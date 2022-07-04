Спасти от напасти: советы бывалых садоводов

Опытный садовод-любитель не пренебрегает и народными средствами. Он советует делать растворы чистотела, одуванчиков, использовать раствор нашатырного спирта. «Особенно нашатырный спирт, а вернее, аммиак помогает от долгоносика, который мучает огородников, выращивающих клубнику», – говорит Пылкин.

Есть и живые средства защиты – энтомофаги, хищные насекомые, поедающие вредителей. Сразу приходит на ум красавица божья коровка, гроза тли. Но есть и еще одно насекомое-хищник, которое садоводы не используют только потому, что часто не знают, как оно выглядит.

Златоглазка. Фото: Shutterstock

«Весной вы приехали на дачу, открыли домик, сарай или баню и обнаружили, что там находятся насекомые – длиннокрылые и с глазами навыкат. Это златоглазка – полезное насекомое, ее не нужно уничтожать, а нужно открыть все двери и окна и выгнать ее наружу. Пусть летит и находит себе пристанище на вашем участке и уничтожит всю тлю. И не нужно будет никакой химии!» – советует Лев Пылкин.

Их нужно знать в лицо

Тля. Фото: Shutterstock

Известно около 5000 видов тлей, из которых почти тысяча обитает в Европе. Все тли питаются растительными соками, многие являются опасными вредителями культурных растений, на которые тлю доставляют муравьи. Муравьи используют тлю как источник сладкого сиропа и будут защищать ее от всех врагов. Главная задача садовода – разлучить тлю и муравьев.

Белокрылка. Фото: Shutterstock