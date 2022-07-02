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В Таллинне столкнулись две девочки на электросамокатах

rus.postimees.ee
В Таллинне столкнулись две девочки на электросамокатах
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Электросамокат после ДТП. Фото иллюстративное.
Электросамокат после ДТП. Фото иллюстративное. Фото: Konstantin Sednev

За прошедшие сутки в Таллинне произошло три ДТП, в результате которых пострадали водители электросамокатов.

В пятницу, 1 июля, в 17.13 в Таллинне у дома на улице Копли, 104 столкнулись ехавшие рядом друг с другом на электросамокатах 12-летняя и 15-летняя девочки. 15-летняя пострадавшая была доставлена в Таллиннскую детскую больницу, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

В 21.42 в Таллинне у дома на улице Сакала, 3 пересекавший проезжую часть на электросамокате 32-летний мужчина потерял управление и упал. Он был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В субботу, 2 июля, в 01.37 поступило сообщение, что на Палдиском шоссе, 50 в Таллинне 18-летний молодой человек с признаками алкогольного опьянения потерял управление над электросамокатом и упал. Он был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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