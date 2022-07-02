В Таллинне столкнулись две девочки на электросамокатах

В пятницу, 1 июля, в 17.13 в Таллинне у дома на улице Копли, 104 столкнулись ехавшие рядом друг с другом на электросамокатах 12-летняя и 15-летняя девочки. 15-летняя пострадавшая была доставлена в Таллиннскую детскую больницу, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

В 21.42 в Таллинне у дома на улице Сакала, 3 пересекавший проезжую часть на электросамокате 32-летний мужчина потерял управление и упал. Он был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу.