За прошедшие сутки в Таллинне произошло три ДТП, в результате которых пострадали водители электросамокатов.
В Таллинне столкнулись две девочки на электросамокатах
В Таллинне столкнулись две девочки на электросамокатах
В пятницу, 1 июля, в 17.13 в Таллинне у дома на улице Копли, 104 столкнулись ехавшие рядом друг с другом на электросамокатах 12-летняя и 15-летняя девочки. 15-летняя пострадавшая была доставлена в Таллиннскую детскую больницу, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
В 21.42 в Таллинне у дома на улице Сакала, 3 пересекавший проезжую часть на электросамокате 32-летний мужчина потерял управление и упал. Он был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
В субботу, 2 июля, в 01.37 поступило сообщение, что на Палдиском шоссе, 50 в Таллинне 18-летний молодой человек с признаками алкогольного опьянения потерял управление над электросамокатом и упал. Он был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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