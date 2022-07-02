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Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы

РБК
Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы
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Борис Джонсон.
Борис Джонсон. Фото: Christian Bruna/EPA/Scanpix

Премьер-министр Великобритании получил звание почетного гражданина Одессы и удостоился трех Почетных знаков отличия одесского городского головы имени Григория Маразли. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

«Я подписал распоряжение о награждении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Почетными знаками имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней. Таким образом, он становится почетным гражданином Одессы», — сказал мэр Одессы (цитата по порталу «Сегодня»).

Труханов отметил, что Джонсон стал первым британцем, получившим звание почетного гражданина Одессы за всю историю его существования с 1862 года. Глава города также поблагодарил британского премьера за помощь финансами и оружием.

В начале мая именем Бориса Джоносна назвали набережную реки Стугна в городе Васильков (Киевская область). «Именно Джонсон первым из европейских лидеров принял решение оказать полномасштабную военную помощь Украине», — пояснила решение глава Василькова.

Британский премьер приезжал в Киев 17 июня. Тогда он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и предложил начать программу подготовки украинских военных за пределами страны. В соответствии с ней планируется каждые 120 дней обучать до 10 тыс. украинских солдат навыкам ведения боевых действий на передовой, кибербезопасности и тактики противодействия взрывам, а также базовой медицинской подготовке.

Это был второй визит Джонсона в страну после начала российской военной операции. Ранее он встречался с Зеленским в Киеве 9 апреля: тогда обсуждалось предоставление Украине дополнительной финансовой и военной помощи. Джонсон пообещал, что Великобритания поставит Украине 120 единиц бронетехники и противокорабельных комплексов, а также дополнительные кредитные гарантии по линии Всемирного банка.

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