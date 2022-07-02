Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы

«Я подписал распоряжение о награждении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Почетными знаками имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней. Таким образом, он становится почетным гражданином Одессы», — сказал мэр Одессы (цитата по порталу «Сегодня»).

Труханов отметил, что Джонсон стал первым британцем, получившим звание почетного гражданина Одессы за всю историю его существования с 1862 года. Глава города также поблагодарил британского премьера за помощь финансами и оружием.

В начале мая именем Бориса Джоносна назвали набережную реки Стугна в городе Васильков (Киевская область). «Именно Джонсон первым из европейских лидеров принял решение оказать полномасштабную военную помощь Украине», — пояснила решение глава Василькова.

Британский премьер приезжал в Киев 17 июня. Тогда он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и предложил начать программу подготовки украинских военных за пределами страны. В соответствии с ней планируется каждые 120 дней обучать до 10 тыс. украинских солдат навыкам ведения боевых действий на передовой, кибербезопасности и тактики противодействия взрывам, а также базовой медицинской подготовке.