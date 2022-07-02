В Новосибирске больного раком ученого арестовали по делу о госизмене. Что известно

Дмитрий Колкер, по словам сына, часто ездил в другие страны, "потому что невозможно продвинуть науку, не общаясь с зарубежными коллегами и не обмениваясь опытом".

29 июня ученого госпитализировали из-за ухудшения состояния. По словам родственников, у Дмитрия Колкера четвертая стадия рака поджелудочной железы. Из больницы ученого, который, по словам родных, не может самостоятельно принимать пищу, забрали сотрудники ФСБ.

"Четвертая стадия рака поджелудочной - это приговор. Но встретить этот приговор не дома, а в стенах СИЗО без должной медицинской помощи - это худшее, что может произойти с человеком", - написала дочь ученого Алина на своей странице "ВКонтакте".

Она также опубликовала фотографии, сделанные перед госпитализацией отца, и сообщила, что родственники физика подали в прокуратуру жалобу, в которой говорится, что он "испытывает острые боли", "не всегда адекватно воспринимает окружающее" и принимает прописанные врачом сильнодействующие психотропные препараты "для снятия боли и стресса".

"Мы пытались донести органам, что он в крайнем тяжелом состоянии. Он еще десять дней назад не поехал [на конференцию] в Петербург, потому что понимал, что может не долететь. Десять дней назад у него перестала заходить пища совсем. Это не впервые, у него была непроходимость желудка, его удалили. Сейчас снова перестала. Скорее всего, это уже из-за метастазов", - рассказал Би-би-си Максим Колкер.