Хорошо ли живется в Европе? Максим Кац сравнил уровень жизни в Эстонии, Швеции и России

Хорошо ли живется в Европе? Или это миф, который настойчиво пытается развенчать российская пропаганда? Чтобы ответить на эти вопросы, Кац со своей командой сравнили уровень жизни в России, Швеции и Эстонии. За основу была взята семья, которую навещал Карлсон (литературный персонаж, который объединяет три страны): в ролике сравнивают, как бы в зависимости от страны проживания менялась жизнь мамы, папы и Малыша.

«Допустим, что мама — учитель начальных классов, а папа — анестезиолог. Это обычные профессии, которые необходимы даже в самом маленьком городе», - объясняет в ролике Кац. Он уточняет, что для сравнения были взяты официальные данные властей всех трех стран. «Думаю, что про объективность данных Росстата вы все понимаете, но будем считать, что они объективны, раз уж надо на чем-то основываться. Только громко не смейтесь, когда я буду про средние зарплаты говорить», - добавляет он.

В результате сравнения зарплата мамы получилась в Эстонии в три раза больше, а в Швеции аж в шесть раз больше, чем в России. Увы, но и у папы в российской семье с финансовой точки зрения дела обстоят не лучше: его зарплата в два раза меньше, чем в Эстонии, и в 14 раз меньше, чем в Швеции. Таким образом, родители Малыша больше всего зарабатывали бы в Швеции.

В то же время, сравнивая цены на продукты питания, Кац отметил, что самые дорогие продукты в Швеции, но и в Эстонии они стоят примерно на 40 процентов дороже, чем в России. «Казалось бы в дешевизне продуктов мы (россияне — прим.ред.) выигрываем, но что будет при пересчете на реальные зарплаты? В среднем шведская семья, к которой прилетел Карлсон, потратит на еду 11-12% от заработанного, эстонская — 19-21%, а российская — минимум 30%, то есть по факту на еду россияне тратят больше всех», - объясняет Максим Кац.