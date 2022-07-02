СМИ: в Петербурге задержан вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов

По данным СМИ, в задержании вратаря участвовали оперативники уголовного розыска и сотрудники СОБР.

25-летнего Федотова называют лучшим вратарем КХЛ. Этой весной он выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА, а в прошлом месяце, как сообщается, подписал контракт новичка с клубом НХЛ "Филадельфия Флайерз". Хоккеист говорил, что собирается переехать в США в июле.

Как утверждает петербургская "Фонтанка", просьба о задержании Ивана Федотова, в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пришла из военной прокуратуры, где, как сказали изданию, "есть достаточные основания считать Федотова уклонистом от армии".

"Фонтанка" также пишет, ссылаясь на свои источники, что голкипер отказался выступать за ЦСКА, и именно с этим может быть связано его задержание. В самом ЦСКА утверждают, что узнали о задержании Федотова только из СМИ.

Хоккеисты в погонах

Во времена СССР хоккеисты ЦСКА считались военнослужащими и появлялись на постсезонных приемах в министерстве обороны в мундирах и погонах. Аргумент "службы в армии" широко использовался, когда надо было отказать в отъезде хоккеиста за рубеж или в переходе в другой клуб. Именно так в свое время пытались задержать отъезд в НХЛ советских звезд Фетисова, Макарова, Ларионова и Крутова.

Решило ли вспомнить старую практику руководство нынешнего ЦСКА, неизвестно.