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Лийна Керсна думает об уходе из политики

Микк Салу
, журналист
Лийна Керсна думает об уходе из политики
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Вчера министр образования и науки Лийна Керсна встретилась с премьер-министром Каей Каллас в кабинете премьер-министра, где Керсна подала заявление об отставке.
Вчера министр образования и науки Лийна Керсна встретилась с премьер-министром Каей Каллас в кабинете премьер-министра, где Керсна подала заявление об отставке. Фото: Фото: Tairo Lutter

Вчера министр образования и науки Лийна Керсна подала заявление об отставке премьер-министру Кае Каллас. Каллас приняла это заявление, однако также сообщила, что не передаст его президенту. Отчасти понятно, отчасти странно, пишет Postimees.

Понятно в том смысле, что после отправки в отставку центристов министров осталось мало. В данный момент идут коалиционные переговоры, и если сейчас начать проявлять недоброжелательность по отношению к министру образования, то все станет еще сложнее. Решение странное потому, что Керсна обещала уйти в отставку, подала заявление об отставке, а теперь все-таки продолжит работать в должности министра образования и науки. Таким образом, может сложиться впечатление, что политическая ответственность — это пустые слова.

Лийна Керсна

  • Родилась 03.04.1980 г.
  • Окончила Тартуский университет по специальности «Журналистика и связи с общественностью».
  • В Тартуском университете получила степень магистра в сфере организации образования.
  • 1998–2002 ведущая и редактор на Eesti Raadio
  • 2002–2004 руководитель отдела по связям с общественностью Союза студенческих объединений Эстонии
  • 2005-2007 Пресс-служба Министерства сельского хозяйства
  • 2007-2013 советник правительства по СМИ, директор по связям с общественностью
  • 2013–2015 глава офиса премьер-министра
  • Член Рийгикогу с 2015 года. На последних выборах в 2019 году в уезде Вырумаа получила 2353 голоса, это был второй по количеству голосов результат среди реформистов после Ханно Певкура
  • Начиная с 26.01.2021 занимает должность министра образования и науки
  • Лийна Керсна замужем за Вахуром Керсна. У них есть 16-летний сын Кельвин
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