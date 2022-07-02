Лийна Керсна думает об уходе из политики

Понятно в том смысле, что после отправки в отставку центристов министров осталось мало. В данный момент идут коалиционные переговоры, и если сейчас начать проявлять недоброжелательность по отношению к министру образования, то все станет еще сложнее. Решение странное потому, что Керсна обещала уйти в отставку, подала заявление об отставке, а теперь все-таки продолжит работать в должности министра образования и науки. Таким образом, может сложиться впечатление, что политическая ответственность — это пустые слова.