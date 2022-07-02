Паром Regal Star компании Tallink Grupp временно вышел на линию Палдиски – Капельшер

Об этом BNS сообщила пресс-служба Tallink Grupp, напомнив, что 29 июня Sailor отправился в Финляндию на входящий в концерн BLRT Grupp судоремонтный завод Турку (Turku Repair Yard) на верфь в Наантали для прохождения планового технического обслуживания в сухом доке, запланированного в период с 30 июня по 11 июля 2022 года.

Комментируя запланированную постановку судна Sailor в сухой док, генеральный директор отдела технического обслуживания судов Tallink Grupp капитан Тарви-Карлос Туулик сказал: «Это первая запланированная постановка грузопассажирского судна Sailor в сухой док с момента его приобретения концерном в 2020 году. Sailor – наше второе грузопассажирское судно типа «ро-ро», которое направляется на регулярное техобслуживание в сухой док в течение последнего полугодия. Для того, чтобы мы были в состоянии и в дальнейшем предлагать высококачественные услуги морских грузопассажирских перевозок, удовлетворяя спрос наших клиентов и логистических партнёров, мы запланировали техобслуживание Sailor в сухом доке на летний сезон, когда объёмы грузоперевозок, традиционно, ниже. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы быть в полной уверенности, что наши суда, обслуживающие потребности грузоперевозчиков, были модернизированы и поддерживались в отличном техническом состоянии в преддверии высокого сезона грузоперевозок и в ожидании увеличения объёмов перевозимых грузов».