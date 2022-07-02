Грузопассажирское судно Tallink Grupp, паром Regal Star, с субботы, 02 июля временно выходит на линию Палдиски – Капельшер, где будет работать до 12 июля, замещая другой паром компании - Sailor.
Паром Regal Star компании Tallink Grupp временно вышел на линию Палдиски – Капельшер
Об этом BNS сообщила пресс-служба Tallink Grupp, напомнив, что 29 июня Sailor отправился в Финляндию на входящий в концерн BLRT Grupp судоремонтный завод Турку (Turku Repair Yard) на верфь в Наантали для прохождения планового технического обслуживания в сухом доке, запланированного в период с 30 июня по 11 июля 2022 года.
Во время техобслуживания Sailor в сухом доке будут произведены многие обновления: например, будет заменена интегрированная система автоматизации (Integrated Automation System, IAS), модернизирована система обнаружения пожара (Fire Detection System, FDS) и модернизирована система дистанционного замера уровней жидкостей судовых танков. На судне также будут проведены плановые работы по обслуживанию подводной части корпуса судна, произведена замена уплотнений гребных валов и выполнено обслуживание забортных клапанов.
Также будет произведено плановое техобслуживание систем охлаждения и насосов и сделан капитальный ремонт гидравлических насосов для рулевых механизмов; в рамках программы Cargo Access Equipment будут выполнены работы по обслуживанию кормовой рампы. Кроме этого, согласно новым требованиям, на судне будет произведена установка системы очистки балластных вод (Ballast Water Treatment System, BWTS).
Комментируя запланированную постановку судна Sailor в сухой док, генеральный директор отдела технического обслуживания судов Tallink Grupp капитан Тарви-Карлос Туулик сказал: «Это первая запланированная постановка грузопассажирского судна Sailor в сухой док с момента его приобретения концерном в 2020 году. Sailor – наше второе грузопассажирское судно типа «ро-ро», которое направляется на регулярное техобслуживание в сухой док в течение последнего полугодия. Для того, чтобы мы были в состоянии и в дальнейшем предлагать высококачественные услуги морских грузопассажирских перевозок, удовлетворяя спрос наших клиентов и логистических партнёров, мы запланировали техобслуживание Sailor в сухом доке на летний сезон, когда объёмы грузоперевозок, традиционно, ниже. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы быть в полной уверенности, что наши суда, обслуживающие потребности грузоперевозчиков, были модернизированы и поддерживались в отличном техническом состоянии в преддверии высокого сезона грузоперевозок и в ожидании увеличения объёмов перевозимых грузов».
После проведения техобслуживания на верфи в Наантали, паром Sailor с 12 июля вернётся на свою прежнюю линию Палдиски – Капельшер с отправлением из порта Палдиски в 22:00 по местному времени.
На время техобслуживания Sailor в сухом доке грузопассажирское судно Regal Star перенаправлено со своей обычной линии Мууга – Вуосаари на линию Палдиски – Капельшер со 2 по 12 июля в соответствии с графиком: 2.07.2022 прибытие в Мууга в 3:00 (по местному времени); 2.07 – 12.07.2022 нет отправлений по маршруту Мууга – Вуосаари; 2.07 – 12.07.2022 отправления на линии Палдиски – Капельшер в соответствии с обычным расписанием на данной линии; 13.07.2022 возвращение на линию Мууга – Вуосаари с отправлением из Мууга в 7:00 (по местному времени).
Об отправлениях Regal Star на линии Палдиски – Капельшер в период со 2 июля по 12 июля, а также о других рейсах компании, осуществляемых между Эстонией и Финляндией, Эстонией и Швецией, а также Финляндией и Швецией, можно узнать, посмотрев график движения судов, осуществляющих грузоперевозки, на странице Tallink Cargo.
AS Tallink Grupp – один из ведущих поставщиков услуг по перевозке пассажиров и грузов в северном регионе Балтийского моря. Компания владеет 14 судами и управляет несколькими судоходными маршрутами под торговыми марками Tallink и Silja Line. Акции Tallink Grupp котируются на Таллиннской фондовой бирже и Nasdaq Helsinki.