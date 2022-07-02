Акционерное общества Go Bus выпустило на уездные линии в Ида-Вирумаа 25 новых автобусов с газовым двигателем. В предстоящие восемь лет предприятие будет обслуживать экологически чистым транспортом жителей городов Йыхви и Нарва и окрестностей.
Компания Go Bus вывела на линии Ида-Вирумаа новые автобусы на газовой тяге
Об этом BNS сообщила пресс-служба компании, отметив, что инвестиция в автобусы Scania и MAN, работающие на природном газе и на биометане, составила почти 6 млн евро.
Как отметил руководитель Центра общественного транспорта Ида-Вирумаа Хейки Лутс, с приходом новой компании-перевозчика для многих жителей региона начнется новая эпоха в общественном транспорте.
«Такого высокого качества автобусов в уезде еще никогда не было. Их характеризуют все удобства, присущие современному общественному транспорту — от низко расположенного входа и кондиционеров до аудиовизуальных систем в салонах», - отметил Лутс.
Руководитель Go Bus Андрей Мяндла подчеркнул, что автобусы на газовой тяге стали важным шагом на пути к более чистой окружающей среде в регионе. «Новые автобусы не только с современным оснащением и дизайном, они еще и дружественны окружающей среде, с минимальным экологическим следом», - добавил он.
Изменений в расписании общественного транспорта в связи с приходом новых автобусов не произойдет, поменяются только номера маршрутов, а привычный билет будет заменен на проездную карточку.
Годовой объем заключенного на восемь лет договора о перевозках между Центром общественного транспорта Ида-Вирумаа и Go Bus составляет почти 1,9 млн линейных километров.