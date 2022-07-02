В Эстонии нет общего реестра памятников. Также неизвестно, сколько у нас советских памятников и где они расположены. Наиболее точные данные имеются по Ляэне-Вирумаа, на основании которых можно предположить, что в Эстонии может быть от 500 до 1000 красных памятников. Postimees предлагает своим читателям обратить внимание на различные советские памятники и сообщить нам о них.
Помогите найти советские памятники
Это можно сделать как на компьютере, используя картографическое приложение Navicup, расположенное прямо здесь, в статье, так и на телефоне, используя приложение. Для создания базы советских памятников нужна информация о координатах, категория, краткое описание и, если возможно, картинка. Сообщать о них удобнее всего с помощью картографического приложения Navicup.
Мы также просим адрес электронной почты у человека, отметившего советский памятник, мы используем это только для запроса дополнительной информации, если это необходимо. После ввода в памятник приложение карты также присылает ссылку, по которой можно перейти, чтобы указать данные самостоятельно или, например, добавить картинки.
Что такое советский памятник? Это памятник, статуя, надгробие или памятная доска в общественном месте (но не в музее), установленные в период советской оккупации и изображающие советскую символику, советских военнослужащих, события, лица или организации, связанные с советской властью или коммунистической идеологии.
Чтобы использовать приложение, загрузите приложение Navicup. При добавлении советского памятника с помощью приложения проще всего нажать кнопку фото на краю экрана, при этом изображение автоматически отправляется на сервер и наши администраторы могут добавить его на карту. Вы также можете использовать кнопку добавления нового объекта (со знаком плюс), тогда вы также можете назвать объект и позже дополнить его.
Раз в день мы просматриваем отмеченные советские памятники и добавляем их на карту. На этой карте вы можете увидеть, какие памятники уже отмечены.