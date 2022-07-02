Помогите найти советские памятники

Это можно сделать как на компьютере, используя картографическое приложение Navicup, расположенное прямо здесь, в статье, так и на телефоне, используя приложение. Для создания базы советских памятников нужна информация о координатах, категория, краткое описание и, если возможно, картинка. Сообщать о них удобнее всего с помощью картографического приложения Navicup.

Мы также просим адрес электронной почты у человека, отметившего советский памятник, мы используем это только для запроса дополнительной информации, если это необходимо. После ввода в памятник приложение карты также присылает ссылку, по которой можно перейти, чтобы указать данные самостоятельно или, например, добавить картинки.

Что такое советский памятник? Это памятник, статуя, надгробие или памятная доска в общественном месте (но не в музее), установленные в период советской оккупации и изображающие советскую символику, советских военнослужащих, события, лица или организации, связанные с советской властью или коммунистической идеологии.

Чтобы использовать приложение, загрузите приложение Navicup. При добавлении советского памятника с помощью приложения проще всего нажать кнопку фото на краю экрана, при этом изображение автоматически отправляется на сервер и наши администраторы могут добавить его на карту. Вы также можете использовать кнопку добавления нового объекта (со знаком плюс), тогда вы также можете назвать объект и позже дополнить его.