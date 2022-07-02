Вне дома: гостеприимный уголок Италии в жарком спальном районе Таллинна

Опыт подсказывает: рестораны «на раёне» бывают трех видов: совсем плохие, никакие и очень хорошие. Уже много лет не могу забыть заведеньице в торговом центре на окраине Праги: именно там, в битком набитом завсегдатаями невзрачном зале я ела лучшую в своей жизни говядину в перечном соусе. В новехоньком, созданном дизайнерами Limehouse Design интерьере ресторана итальянской кухни Ciao Ragazzi, который притаился за строительным магазином Bauhauz в Ласнамяэ, в минувшую среду тоже была полная посадка!
Усеянное плодами лимонное дерево в центре зала тут же переносило нас в Италию. На улице в тот день было настоящее пекло, а в ресторане, наоборот, царила приятная прохлада. Жарко во всех смыслах было на открытой кухне. Повар холодного цеха, повар горячего цеха, пиццайоло и шеф-повар заведения Егор Порулев работали не покладая сковородок и ножей, а заказы так и сыпались.
Итальянская кухня - кухня популярная и любимая. В Таллинне итальянских ресторанов не счесть, вот буквально в прошлом месяце состоялось официальное открытие ресторана Bacio Влада Дьячука. Ciao Ragazzi - «Привет, ребята!» в вольном преводе - работает всего три месяца и, судя по обстановке в зале, жители крупнейшего спального района успели полюбить новый ресторан.
А есть за что. Дегустация показала, что здесь - вкусно. По крайней мере то, что удалось попробовать, было без нареканий. А попробовали много – и баклажаны с гриля с шапкой моцареллы, и карпаччо из говядины – нежнейшее и остренькое мясо таяло во рту, и обжаренные креветки и щупальца осьминога, в каком-то невероятно вкусном оливковом масле, разумеется, брускетты с тремя начинками – с авокадо, буйволиной моцареллой и прошутто, домашнюю фокаччу с песто и без него. Ассорти сыров и колбас не в счет: как было сказано на днях в популярной фэйсбучной группе Restaurants Review, это не еда, это – продукты.
Бесспорным фаворитом стал салат с морепродуктами, с первой ложки покоривший и соотношением ингредиентов, и их свежестью, а главное - заправкой. Такого нежного, тонкого и в то же время острого вкуса в подобных салатах я не встречала. «Может, пора ее запатентовать?» - улыбается шеф-повар, но рецептом делиться не спешит.
Егор Порулев - рижанин, но в Таллинне, где приземлился после поварских странствий по миру, он уже девять лет. Мы познакомились очень давно, в начале его таллиннского пути, когда он был су-шефом у Павла Гурьянова в ресторане D.O.M. Помните, был такой на Ратушной площади? С тех пор много воды утекло, были и поварские конкурсы разного уровня, и новые рестораны.
Сейчас Егор руководит кухнями двух популярных ласнамяэских заведений - Ciao Ragazzi и Hügge. Он - сторонник чистых вкусов и высококачественных продуктов, и при кажущейся простоте его меню производит приятное впечатление. Вроде бы ничего особенного - пицца да паста, дорада да осьминоги... Про дораду пока не знаю, до нее дело не дошло, но остальное, как я уже сказала – выше всяких похвал! Да и высококлассное оборудование от хороших производителей - немаловажная доля успеха.
«Когда было решено открыть ресторан именно итальянской кухни, у нас появилась машинка для изготовления пасты, специальные контейнеры для варки разных сортов пасты и, конечно же, роскошная дровяная печь для пиццы. Сначала установили печь, а уже потом вокруг начали строить кухню», — рассказывает Егор.
В качестве пиццы мы тоже убедились. Тесто, как и в Италии, заводится заранее, подходит и отдыхает до 24 часов. Используется, как и в случае с пастой, только итальянская мука специального сорта.
Над рецептом теста в Ciao Ragazzi работали более трех месяцев, экспериментировали, улучшали рецепт, пока, наконец, не решили: вот оно, тесто для ИХ пиццы! Пиццайоло Александр мастерски растягивает тесто, подкидывает его... Результат - на фотографии. Эта пицца с ветчиной, трюфельным маслом и моцареллой исчезла, так и не добравшись до стола, так как охочие до всего итальянского дегустаторы смели ее уже на стойке отдачи.
Егор Порулев провел и мастер-класс по приготовлению пасты. В результате была продегустирована паста трех видов: с морепродуктами в томатном соусе, с говядиной и артишоками и самая простая, но от этого не менее вкусная - с чесноком и петрушкой.
В Ciao Ragazzi многое делают сами: пасту, соусы, заправки, вялят томаты, а микро-зелень выращивает для ресторана специальный поставщик. За три месяца в Ласнамяэ к заведению уже привыкли. И в самом деле, зачем ехать в центр, если практически около дома расположен ресторан с красивым интерьером, интересным меню, добротной кухней и приветливым персоналом!