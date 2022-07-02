Вне дома: гостеприимный уголок Италии в жарком спальном районе Таллинна

Салат из морепродуктов с вкуснейшей загадочной заправкой от шефа. Фото: Вера Копти.

Бесспорным фаворитом стал салат с морепродуктами, с первой ложки покоривший и соотношением ингредиентов, и их свежестью, а главное - заправкой. Такого нежного, тонкого и в то же время острого вкуса в подобных салатах я не встречала. «Может, пора ее запатентовать?» - улыбается шеф-повар, но рецептом делиться не спешит.

Егор Порулев - рижанин, но в Таллинне, где приземлился после поварских странствий по миру, он уже девять лет. Мы познакомились очень давно, в начале его таллиннского пути, когда он был су-шефом у Павла Гурьянова в ресторане D.O.M. Помните, был такой на Ратушной площади? С тех пор много воды утекло, были и поварские конкурсы разного уровня, и новые рестораны.

Егор Порулев. Фото: Вера Копти.

Сейчас Егор руководит кухнями двух популярных ласнамяэских заведений - Ciao Ragazzi и Hügge. Он - сторонник чистых вкусов и высококачественных продуктов, и при кажущейся простоте его меню производит приятное впечатление. Вроде бы ничего особенного - пицца да паста, дорада да осьминоги... Про дораду пока не знаю, до нее дело не дошло, но остальное, как я уже сказала – выше всяких похвал! Да и высококлассное оборудование от хороших производителей - немаловажная доля успеха.