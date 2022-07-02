В Тарту завершился турнир НАТО по шахматам

«В течение пяти дней на шахматных досках было проведено более 800 сражений. Никто не погиб, каждый стал лишь сильнее. Я очень рад тому, что команда Сил обороны была представлена, в том числе молодым поколением. – отметил главный организатор чемпионата полковник Мати Тикерпуу.

По его словам, в хоте состязаний было сыграно 300 классических партий и более 500 партий по правилам блиц. Полковник выразил надежду, что проведение чемпионата НАТО в Эстонии повысит популярность шахмат среди военнослужащих Сил обороны.

В командном зачете турнир выиграли представители Греции. Они набрали 23 очка, оставив позади соперников из Польши (19,5 очков) и США (19). Эстонская команда в составе полковника Мати Тикерпуу, майора Янека Таммисто, штабс-фельдфебеля Лаури Аллманна, рядового Яниса Страздинса и дружинников Кайтселийта Тармо Мульда и Керсти Кырге заняли 11 место. В объединенной команде НАТО играли боцман Клим Гусаров и матрос Андрес Сули.

В индивидуальном зачете два первых места ушли грекам – турнир выиграл Александрос Папасимакопулос (6,5 очка), а второе место с 6 очками занял Анастазиос Павлидис. Третье место занял представитель Германии Роберт Штайн с 5,5 очками. Среди эстонских шахматистов лушчих результатов добились полковник Мати Тикерпуу (43-е место) и майор Янек Таммисто (45-е место). Оба набрали по 3,5 очков.

В турнире по быстром шахматам участвовало 77 человек. Лучших результатов добились грек Александрос Папасимакопулос (9,5 очка) и немец Роберт Штайн (9 очков). Третье места заняла Екатерини Павлиду. Среди представителей Эстонии лучшие результаты показали: член Кайтселийта Керсти Кырге, полковник Мати Тикерпуу и матрос Андрес Сули. Они заняли 36, 37 и 38 места соответственно. В

В чемпионате, в том числе участвовал командующий Силами обороны Мартин Херем. В пятницу он сыграл 11 партий в формате блиц. Он занял 70-е место с 3,5 очками.