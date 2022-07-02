Цена на электроэнергию в Эстонии и Латвии сегодня отличается в два с половиной раза

Причина, по которой эстонские потребители получают электроэнергию в два с половиной раза дешевле, чем их южные соседи заключается в техническом обслуживании кабеля передачи. А именно, только 600 мегаватт из 1440 мегаваттной мощности между Эстонией и Латвией в настоящее время доступны в дневное время, поэтому на южной границе возникает узкое место, и цена Эстонии уравнивается с Финляндией.

С понедельника пропускная способность между Эстонией и Латвией снизится еще больше, до 516 мегаватт. Ремонтные работы продлятся до 13 июля.

Самая дорогая цена на электроэнергию, 285,72 евро за мегаватт-час, была в ценовом регионе Эстонии в субботу с 1 до 2 часов ночи. Однако самая дешевая электроэнергия приходится с полуночи воскресенья до часу ночи, когда цена падает до 2,59 евро за мегаватт-час.

Сегодня в Финляндии за электроэнергию приходится платить в среднем 56,16 евро за мегаватт-час, что на 42% меньше, чем в Эстонии. Однако разница в цене с северными соседями возникла в ночные часы, когда соединительных кабелей Estlink мощностью 1000 мегаватт не хватило для доставки дешевой финской электроэнергии в Эстонию. Днем, когда светит солнце и эстонские солнечные парки работают на полную мощность, такой проблемы не возникает.

Самая высокая цена на рынке электроэнергии Nord Pool в субботу во Франции, где электричество стоит в среднем 265,62 евро за мегаватт-час.