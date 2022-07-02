Галерея ⟩ Дайверы отправились поднимать со дна реки шины и велосипеды

Инструктор дайвинг-клуба Maremark Tartu Ало Тоом рассказал, что вчера вечером гидролокатором было обследовано до четырех метров речного дна и более-менее определено, где что находится. Большая часть мусора — шины, но есть также велосипеды и несколько лодок, которые нужно предварительно выкопать из песка и которые, вероятно, сразу не удастся вытащить на берег.

При этом гидролактор не показывает, что именно представляет собой объект. «Мы видим, что там что-то есть, но что именно, выяснится во время погружения», — сказала организатор толок Катрин Васк.

Как эти вещи попали на дно реки, Тоом не смог сказать с полной уверенностью. Велосипеды могли упасть с моста Сыпрузе. «А шины — типичный речной мусор. Не хотел бы говорить, что их специально кинули в реку, но я скорее думаю, что так оно и было», — заявил инструктор.

Очистка дна реки Эмайыги уже стала давней традицией. За годы проведения толок дайверы подняли со дна реки десятки магазинных тележек, велосипедов, а однажды даже фрагменты декораций театра Sadamateater. Подводные работы в районе порта Карлова проводятся впервые и пока неизвестно, какие сюрпризы ожидают дайверов и их помощников на дне реки.