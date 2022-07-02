В США вновь протесты из-за гибели афроамериканца от пуль полиции

Очередная смерть афроамериканца в ходе полицейской операции вызвала в пятницу, 1 июля, массовые протесты в городе Акрон штата Огайо. На этот раз жертвой силовиков стал 25-летний Джейланд Уокер.

Как сообщил департамент полиции Акрона, Уокер был застрелен 27 июня, когда пытался скрыться от полиции после нарушения правил дорожного движения. Во время погони нарушитель стрелял в полицейских, говорится в сообщении. "Действия подозреваемого заставили сотрудников полиции почувствовать, что он представляет для них смертельную угрозу", это побудило их открыть огонь, пояснили правоохранители. Преследуемый был убит на месте. Полиция сообщила, что в его машине было обнаружено оружие.

По данным местных СМИ, восемь сотрудников полиции выпустили в Уокера более 90 пуль. "В него попали 60 раз", — написала в Twitter организация Black Lives Matter. Полицейские, причастные к смерти молодого человека, отстранены от службы на время расследования.