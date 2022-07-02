Фото ⟩ В Ида-Вирумаа продается уникальный плавучий дом с мотором!

Жилище приводится в движение мотором Tohatsu мощностью 50 л.с., которым управляют из кабины с помощью гидравлической системы рулевого управления. Плот полностью автономен. Электричество, необходимое для жизни, получают от солнечных батарей мощностью 1 кВт. Аккумулятора хватает примерно на 48 часов. Плавучий дом выставлен на продажу за 78 000 евро.

Температуру в помещении можно контролировать по интернету. Дом на плоту со всеми удобствами можно считать и маленьким плавсредством. Возможна продажа и аренда. На зиму дом можно оставить на воде.