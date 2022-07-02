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Найден труп женщины: ее личность устанавливается

rus.postimees.ee
Найден труп женщины: ее личность устанавливается
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Траурная свеча.
Траурная свеча. Фото: Madis Veltman

В пятницу, 1 июля, поздно вечером в Тарту в реке Эмайыги было найдено тело женщины.

Вчера в Тарту у туристической тропы Янесе в Эмайыги было обнаружено тело женщины без следов насилия. Идет ли речь о пропавшей в Супилинне 25-летней Маритты выяснится в ходе экспертизы.

Вчера утром полиция получила сообщение о том, что проживающая в Супилинне в Тарту Маритта не пришла на работу, дома она тоже не появлялась. Последний раз близкие контактировали с ней 26 июня. Уходя из дома, молодая женщина не взяла с собой мобильный телефон и личные вещи.

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