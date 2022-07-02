Гибель мигрантов в Техасе: водитель фуры не знал о сломанном кондиционере

По его словам, Саморано также не знал, что именно это стало причиной смерти мигрантов. Отследив положение осведомителя по сигналу мобильного телефона, полицейские подтвердили, что в момент предполагаемого разговора тот действительно находился в пределах нескольких метров от Мартинеса.

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Как ранее рассказал начальник пожарной охраны Сан-Антонио Чарльз Худ, спасатели установили, что в грузовике не работал кондиционер, а внутри трейлера не было воды. «Мы не ожидали открыть фуру и увидеть там груду трупов. Никто из нас не приходит на работу, представляя себе такое», – сказал он. Несколько детей, обнаруженных в трейлере, все еще находятся в больнице.

По словам представителя пожарной охраны, люди пострадали от теплового удара и длительного перегрева. Температура воздуха в этом месте в понедельник приближалась к 40 градусам Цельсия.

И Саморано, и Мартинесу грозит смертная казнь, если их признают виновными в сговоре и контрабанде людей.

Еще два человека, которых считают причастными к трагедии, Хуан Хлаудио Д'Луна-Мендес и Франсиско Д'Луна-Бильбао, обвиняются в хранении оружия и нелегальном пребывании в США. Оба они граждане Мексики. Сообщается, что их задержали по адресу, который был связан с грузовиком.

По данным мексиканских властей, в общей сложности в фуре были 67 мигрантов, однако прокуроры в Техасе сообщили о 64 пассажирах.