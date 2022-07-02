На Ближнем Востоке может появиться своя версия НАТО. Зачем это нужно и насколько возможно?

Дружить против Ирана

По мере того как Израиль налаживает отношения с соседями по региону, на месте ближневосточного изгоя уже давно и прочно утверждается Иран.

Обеспокоенность иранской ядерной программой, работа над которой не прерывалась ни на день, как убеждены во многих ближневосточных столицах, объединила регион как никогда.

Американский конгресс все чаще упрекает Джо Байдена, занятого в последнее время исключительно Украиной, в чрезмерном миролюбии по отношению к Тегерану, и в том, что иранский вопрос подвис в воздухе.

Кроме того поэтапный уход США с Ближнего Востока, который мы наблюдаем уже несколько лет, означает, что гарантии безопасности ложатся на плечи самого региона.

"Пришло время найти новый подход к решению внутренних проблем - от геополитических до экономических. Особенно после пандемии Covid-19 и на фоне нестабильности, вызванной войной в Украине", - считает Ахмед эль-Сайед, эксперт Центра политических и стратегических исследований "Аль-Ахрам" в Каире.

Король Иордании Абдалла II заявил на прошлой неделе, что он первым поддержит создание ближневосточного военного союза.

Маленькая Иордания традиционно является очень влиятельным региональным игроком, она же стала второй после Египта страной, заключившей мирный договор с Израилем еще в 1994 году.