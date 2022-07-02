Треть семей в Эстонии имеют несколько автомобилей

«Большинство владельцев нескольких автомобилей относятся к категории жителей Эстонии самого трудоспособного возраста (35–54 года), доход которых превышает 1700 евро в месяц. По крайней мере один автомобиль имеется у 83 процентов эстонских семей», – рассказал глава SEB Liising Рейн Карофельд.

17 процентов респондентов заявили, что в их семье нет машины. Больше респондентов без автомобиля оказалось среди молодых (18–24 лет) и пожилых (65–74 лет) респондентов. Кроме того, людей без автомобилей было больше в семьях, где нет детей младше 16 лет.

Как и ожидалось, не владеющих автомобилем оказалось больше среди респондентов, зарабатывающих менее 1300 евро в месяц с доходом ниже среднего, потому что покупка и обслуживание автомобиля могут быть непосильными.

Опрос показывает, что чем моложе респонденты, тем меньше времени прошло с момента последней покупки автомобиля. Существует также тенденция к тому, что пожилые люди меняют машину не так часто, потому что чем старше респондент, тем больше времени прошло с момента последней смены автомобиля.

Покупка автомобиля – дорогостоящее и серьезное дело. Чем скромнее доход, тем тщательнее будет рассмотрен этот шаг. Напротив, семьи с лучшими экономическими показателями и более высокими доходами также меняют автомобили смелее и чаще: у них меньше времени с момента последней покупки автомобиля, чем у семей с низкими доходами, и предпочтение отдается совершенно новому автомобилю.