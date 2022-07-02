В доме для людей с умственной отсталостью человек ушел под воду и нуждался в реанимации

Юлар Уускюла, генеральный директор SA Päikesekodu Teenused, подтвердил, что в Лийква с клиентом случился несчастный случай. На данный момент причина до сих пор неизвестна, поскольку, по словам Уускюла, молодой человек умел хорошо плавать, а воды в пруду было пострадавшему по грудь.

«Клиент находился в водоеме под присмотром двух сотрудников, которые тут же вытащили его из воды, а также начали проводить искусственное дыхание и другие необходимые действия. Сотрудник проходил обучение на фельдшера, а процесс, до приезда скорой помощи, инструктировался по телефону 112», — сказал Уускюла.

Хотя, насколько известно Postimees, пострадавший долгое время был без сознания и впал в кому, Уускюла сообщил, что молодой человек действительно все еще находится в больнице, но он в сознании и самостоятельно ест: «Мы все надеемся на его скорейшее выздоровление».

В Департаменте социального страхования добавили, что им известно о происшествии в Päikesekodu, и в Пыхьяскую прокуратуру было направлено заявление о расследовании инцидента. Прокуратура пока не комментирует конкретные обстоятельства.