В середине недели в Liikva Päikesekodu в Харкуской волости произошел несчастный случай, когда один из его жителей на мгновение ушел под воду, поэтому его пришлось реанимировать и доставить в больницу. В прокуратуру было подано заявление о расследовании инцидента.
В доме для людей с умственной отсталостью человек ушел под воду и нуждался в реанимации
Юлар Уускюла, генеральный директор SA Päikesekodu Teenused, подтвердил, что в Лийква с клиентом случился несчастный случай. На данный момент причина до сих пор неизвестна, поскольку, по словам Уускюла, молодой человек умел хорошо плавать, а воды в пруду было пострадавшему по грудь.
«Клиент находился в водоеме под присмотром двух сотрудников, которые тут же вытащили его из воды, а также начали проводить искусственное дыхание и другие необходимые действия. Сотрудник проходил обучение на фельдшера, а процесс, до приезда скорой помощи, инструктировался по телефону 112», — сказал Уускюла.
Хотя, насколько известно Postimees, пострадавший долгое время был без сознания и впал в кому, Уускюла сообщил, что молодой человек действительно все еще находится в больнице, но он в сознании и самостоятельно ест: «Мы все надеемся на его скорейшее выздоровление».
В Департаменте социального страхования добавили, что им известно о происшествии в Päikesekodu, и в Пыхьяскую прокуратуру было направлено заявление о расследовании инцидента. Прокуратура пока не комментирует конкретные обстоятельства.
Liikva Päikesekodu — это служба специального ухода, к которую Департамент социального страхования направляет людей в возрасте 18–30 лет с расстройствами аутистического спектра, умственными недостатками и синдромом Дауна, которые остро нуждаются в поддержке. В настоящее время в службе на уходе находятся люди в возрасте от 18 до 25 лет.