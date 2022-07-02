Возглавляемый Вооглайдом фонд приобрел драгоценных металлов на сотни тысяч евро

Оборотные средства SAPTK в прошлом году составили 772 640 евро, при том, что доходы фонда практически на 100 процентов основаны на пожертвованиях и пособиях. SAPTK инвестировала более половины своих активов в драгоценные металлы – вероятнее всего драгоценным металлом было золото.