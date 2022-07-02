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Возглавляемый Вооглайдом фонд приобрел драгоценных металлов на сотни тысяч евро

Мейнхард Пулк
, журналист
Возглавляемый Вооглайдом фонд приобрел драгоценных металлов на сотни тысяч евро
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Варро Вооглайд
Варро Вооглайд Фото: Erik Tikan

На этой неделе был представлен годовой финансовый отчет Фонда защиты семьи и традиций (SAPTK), из которого выясняется, что на сумму превышающую половину своего оборота, то есть на 396 000 евро, организация приобрела драгоценные металлы.

Оборотные средства SAPTK в прошлом году составили 772 640 евро, при том, что доходы фонда практически на 100 процентов основаны на пожертвованиях и пособиях. SAPTK инвестировала более половины своих активов в драгоценные металлы – вероятнее всего драгоценным металлом было золото.

Глава фонда Варро Вооглайд ответил на вопросы Postimees письменно. Он отказался раскрыть, какие именно драгоценные металлы купил фонд, но подтвердил, что приобрели их в Tavid. Eesti Ekspress ранее писал, что Адриан Бахманн, бывший главный аналитик в сфере инвестиционного золота Tavid, является другом Вооглайда и главным редактором портала Makroskoop, известного распространением теорий заговора.

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