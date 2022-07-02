На этой неделе был представлен годовой финансовый отчет Фонда защиты семьи и традиций (SAPTK), из которого выясняется, что на сумму превышающую половину своего оборота, то есть на 396 000 евро, организация приобрела драгоценные металлы.
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Возглавляемый Вооглайдом фонд приобрел драгоценных металлов на сотни тысяч евро
Возглавляемый Вооглайдом фонд приобрел драгоценных металлов на сотни тысяч евро
Оборотные средства SAPTK в прошлом году составили 772 640 евро, при том, что доходы фонда практически на 100 процентов основаны на пожертвованиях и пособиях. SAPTK инвестировала более половины своих активов в драгоценные металлы – вероятнее всего драгоценным металлом было золото.